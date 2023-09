Még az órarend kialakítása folyamatban van, de a meglévő tanítványokkal már a héten fog találkozni – mondta Petróné Nyíri Zsuzsanna, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolájának tanára. Zsuzsa szolfézst és hegedűt tanít, kijár az általános iskolákba és a zeneiskola épületében is tart órákat. A foglalkozások általában 12 után, napközi időben vannak, a tanulók lyukas óráiban. Ezt a szülők is nagyon szeretik, mert nem kell az iskolaidő után külön elvinniük még a gyereküket egy másik helyszínre. Egy alsó tagozatos gyerek számára nem a legideálisabb időpont a 17 vagy 18 órai kezdés, mert úgy túl későn ér haza és nagyon meghosszabbodik számára a nap. Egyébként pedig Tiszaújvárosban sok diák sportol, a kajak és a triatlon beszippantja a gyerekeket, ami persze nem baj, de az időbeosztásnál fontos szempont és alkalmazkodni kell hozzá – jegyezte meg a zenepedagógus. A tanítványai különben már várták a találkozást, örömmel fogadták a tanárnőt. Újak, kezdők is lesznek az idei tanévben a hangszeres oktatásban, hatan, ami szép szám, de még ezen felül is lenne igény. Évek óta túljelentkezés van, de csak annyi gyerekeket tudnak felvenni, amennyi végez az előző tanévben – tette hozzá Zsuzsanna.

Mindenben nem lehet járatos

Az, hogy melyik gyermek hányféle különórát, fejlesztő tevékenységet bír el, hogy mi az, amivel még nem terheljük túl szülőként, az teljesen egyén függő és ezt édesanyaként is mondta a zenetanár. Hiszen nem egyformán terhelhetőek a gyerekek, van aki hamarabb elfárad, illetve az érdeklődési köre vagy a képességei határozzák meg, mire érdemes időt szánni. Amihez egyáltalán nincs kedve a gyereknek, azt semmiképpen nem szabad erőltetni, a tehetséget azonban menedzselni kell – hangsúlyozta a pedagógus. Hozzátette: például a versenysport rengeteg edzéssel és hétvégi versenyekkel is jár, ami nem való mindenkinek. A szülő részéről is fegyelmet igényel, sokszor az egész család életét, napirendjét meghatározza.

Hagyjuk játszani is!

„Nyári szünet nálunk is van természetesen, ami azért jó, mert a gyerekek tudnak pihenni, inspirálódni, de mindig kérjük tőlük, hogy ne felejtsenek el sokat mozogni, a szabadban lenni” – mondta Molnár Ágnes, a Miskolc Steelleaders vezetőedzője, táncpedagógus. A régi tagokat szeptemberben visszavárják, és mert mindig kell az utánpótlás, ezért az új jelentkezőket is szívesen fogadják a közösségükben. Ma már rengeteg lehetőség közül választhatnak a szülők, hogy hova viszik mozogni a csemetéjüket. Ez azért is jó, mert így meg tudja találni, amiben igazán tehetséges és sikeres lehet a gyermek – tette hozzá az edző. Ami előny, az hátrány is egyben, mert hajlamos lehet a diák és a szülő is gyakran váltogatni a tevékenységeket, hiszen sok mindent ki akarnak próbálni. De ha megtalálja az igazit, azzal érdemes komolyan foglalkozni, mindezt úgy, hogy ne menjen a tanulás rovására. Egyébként csak pozitív hozadéka van a különóráknak, egyebek mellett a személyiségváltozásra is jó hatással van, és segíti a digitális világból való kiszakadást – hangoztatta Ágnes. A csapatsportban új közösségre talál a gyermek, az egyéni elfoglaltság pedig a képességei kibontakozásában tehet sokat. Amit azonban fontos kiemelni: hogy mindig jusson idő a játékra, kikapcsolódásra a tanulás, a sport és a „hobbi tevékenység” mellett. Vállalható mértékben kell az idejét lefoglalni a gyermeknek, és azt se felejtsük el, hogy a szülőnek is energiát kell fektetnie a különórákba, ami szintén áldozattal jár.

A sport a mindennapok része

Eddig birkózott meg focizott, ebben a tanévben birkózás helyett inkább úszni szeretne járni Márkus Katalin kisebbik fia, aki most kezdte a második osztályt. Eddig is és ezután is hetente öt edzése lesz a gyereknek, illetve a sport néha még hétvégén is ad elfoglaltságot. De ez számukra egyáltalán nem probléma. Ez egy sportos család – jegyezte meg az édesanya. A nagyobbik fiú – 17 éves - is kicsi kora óta mozog rendszeresen, miközben kitűnő tanuló. Most éppen vízilabdázik, de nem versenyszerűen, viszont kiváló közösségben. Mindkét gyerek képességeihez mérten van leterhelve, de ez nem is helyes szóhasználat, hiszen ők nem érzik tehernek – vélekedett Katalin, aki masszőrként dolgozik, így jól látja milyen egészségi állapotban vannak a fiatalok napjainkban. Ő biztosan kötelezővé tenni a testnevelés órán túli külön sportot minden iskolásnak, hiszen azon túl, hogy egészséges, kitartásra nevel és a való világban lesz a gyerek egy közösség része, nem a virtuálisban – vélekedett az édesanya.