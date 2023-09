Kulisszatitkok

A HÖK működésébe is betekintést nyerhettek az elsőévesek, valamint az ösztöndíjak rendszerébe, a sportolási és nyelvtanulási lehetőségekbe, a kollégiumi férőhelyek útvesztőjébe, a selmeci hagyományokba, illetve abba, hogy milyen időpontokra szükséges odafigyelni az egyes karokon, ha egy hallgató részt akar venni a balekoktatáson. Utóbbi most talán a legfontosabb a fiataloknak, de az sem elhanyagolható, hogy a könyvtár-használatról is szó esett ezen a napon.