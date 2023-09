A nemzet aranyai című film vetítésével kezdődik a Mathias Corvinus Collegium (MCC) rendezvénye szeptember 28-án, (csütörtökön) 15.30 -tól, az alkotás a magyar filmtörténelem hivatalosan is legsikeresebb dokumentumfilmjévé vált. A filmre, amely a férfi vízilabda-válogatott történetét dolgozza fel, eddig több mint 90 ezer jegyet értékesítettek. A film a magyar vízilabda 1997 és 2008 közötti legfényesebb időszakáról szól, amikor a magyar pólóválogatott „végigverte” a világot. A dokumentumfilmben láthatjuk, hogy a győzelemhez kemény munkára, sok edzésre, kitartásra és persze tehetségre van szükség, emellett fontos a spirituális felkészülés is. A nemzet aranyai olyan sportlegendákat mutat be, akik méltók arra, hogy gyerekek és kamaszok példaképei legyenek, akikre egy egész nemzet büszke lehet - írják a szervezők a rendezvény beharangozójában. A vetítés után (18 órától) a film rendezője és producere Zákonyi S. Tamás és az egyik főszereplő, Biros Péter háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó lesz a vendégük, akikkel a filmkészítésről, a film sikeréről és arról beszélgetnek, hogyan lesz egy miskolci gyerekből világhírű sportember, olimpiai bajnok, fiatalok példaképe. Az eseményen történő részvétel ingyenes.