Bemutató órát tartottak a Hermann Ottó Gimnázium biológia szaktantermében, ahol az okostábla használatának tapasztalatait és funkcióit ismertették a meghívottakkal.

Dezsőfi Görgy, a Hermann Ottó Gimnázium matematika-fizika szakos tanára ismertette, hogy az iskola támogatásként egy interaktív kijelzőt és annak kiegészítőit kapta az iskola a Rotary Club Miskolc-Tapolca szervezetétől. A támogatás a Klub 2022/2023 évben gyűjtött adományaiból, a Nemzetközi Rotary Alapítványának hozzájárulásaiból, valamint a tagok közvetlen hozzájárulásaiból valósult meg. Ezt követően pedig az iskolai is vásárolt két kisebb teljesítményű gépet – mondat el.

Majd kiemelte az iskola vezetése jelezte, hogy ezt a gépet tudná leghatékonyabban kihasználni a mindennapi oktatás során, hiszen a régi, eddigi projektoraik elhasználódtak. Az új eszköz előnyeiről szólva Dezsőfi György kiemelte többek között, hogy ez a tábla nagyobb mozgási szabadságot tud biztosítani a tanároknak, számos eszköz csatlakoztatható hozzá, vezetés nélkül és adathordozóról vagy internetről az információkat meg lehet rajta megjeleníteni, de a kézírást nagyon jól visszaadja a tábla. A matematika-fizika szakos tanár véleménye szerint vissza lehet hozni azt, hogy a diák dolgozzon kint a táblán, társai előtt és a szövegcentrikus feladatoknál, például matematikából, meg lehet osztani a táblát, így könnyebb értelmezni a feladatot, hogy egymás mellett látja a gyerek.

Sok előnye van

Az elkészített feladatot pedig el lehet küldeni pdf vagy szöveges formátumban is. Emellett pedig ábrákat lehet beemelni a táblára, amik segítenek a megértésben – tett hozzá a tanár, hiszen a a tábla sokféle lehetőséget rejt. Az új eszközt a 5-12. évfolyamig mindenki tudja használni. Kérdésünkre pedig az oktató elmondta, a tanárok részéről mégsem igényel plusz felkészülést a tábla használata, hiszen eddig is készítettek különböző prezentációkat, melyeket eddig projektorral vetítettek ki, most pedig ezeket az új eszköz segítségével tudják, még hatékonyabban felhasználni. A diákok pedig hazavihetik a tananyagot, pótolhatják ha lemaradtak vagy hiányoztak az adott tanóráról- egészítette ki.

Taricska Dávid, ugyancsak matematika-fizika szakos tanár hozzátette, hogy az összes tananyag, faladatgyűjtemény elérhető most már digitálisan is, így nem kell több kilós könyveket cipelniük, tehermentesíthetőek a gyerekek. Most már semmi sem állhat a tanulás útjában.