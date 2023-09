Az energiaárak drasztikus emelkedése és az infláció az elmúlt évben a miskolci családokat is nehéz helyzetbe hozta, olyannyira, hogy kizárólag saját erejükre támaszkodva csak nehezen vagy egyáltalán nem tudták kigazdálkodni a rezsiköltségeket. A drágulás Miskolcnál és intézményeinél is olyan mértékű volt, hogy akár a teljes éves költségvetés csaknem felével is megnövelte a város energiakiadásait.

A Nagy-Miskolc program fontos része a Gondoskodó Miskolc szociális- és támogatócsomag, amelynek egyik eleme – a CYEB-bel együttműködve – a városban megvalósuló ingyenes lakossági LED-csereprogram.

Eredményes első forduló

Az önkormányzat folytatja a már megkezdett programot, amelyre első körben hatezer miskolci regisztrált, részükre mintegy hetvenezer darab LED-et osztottak ki. A sikeres csereprogram részeként kiosztott korszerűbb izzók, alacsonyabb villanyszámlát eredményeznek a miskolci családok számára.

Fontos, hogy a program mostani szakaszában azok a miskolciak jelentkezhetnek, akik nem vettek részt az első kiírásban, van érvényes szerződésük az áramszolgáltatóval, és rendelkeznek miskolci lakcímkártyával. A regisztráció mindössze néhány percet vesz igénybe, azonban jelentős megtakarítást jelenthet az éves villanyszámlában. A rendszer néhány adat kitöltését, illetve dokumentum feltöltését követően automatikusan kiszámolja, hogy az adott háztartás az éves áramfogyasztás, valamint a lakásban található izzók száma és használati ideje alapján hány ingyenes LED-re jogosult.

A regisztráció elektronikus úton ezen a linken elérhető weboldalon indítható el.

2023. szeptember 11-től a regisztrációs pontokon lehetőség nyílik a személyes jelentkezésre is. Ezeken a helyszíneken az érdeklődőket az Önkormányzat munkatársai segítik majd. A regisztrációhoz a személyazonosító és a lakcímet igazoló igazolvány, valamint a regisztráló nevére szóló villanyszámla szükséges. A regisztráció utolsó oldalán átvételi helyként miskolci átvételi helyet kell bejelölni. Az átvétel időpontjával kapcsolatban a regisztrációt követő hetekben kapnak e-mailt a jelentkezők. Emiatt a regisztráció során e-mail cím megadására is szükség van.

Regisztrációs pontok

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának központi ügyfélszolgálata (Miskolc, Városház tér 8.) hétfő, kedd, csütörtök: 8:00-16:00, szerda: 8:00-17:30, Péntek: 8:00-12:00

Kihelyezett ügyfélszolgálati irodák (Miskolc, Klapka György utca 15-17.) szerdánként 15:00-18:00. Ady Endre Művelődési Ház (Miskolc, Árpád u. 4.) szerdánként 15:00-18:00. Gárdonyi Géza Művelődési Ház (Sütő János utca 2.) szerda: 13:00-16:00 Görömbölyi Művelődési Ház (Szolártsik Sándor tér 4.) hétfő: 9:00-12:00.

A regisztrációs pontok listája és a programmal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a honlapon is megtalálhatók.

A program második, most indult szakaszában 2023. szeptember 30-ig lehet regisztrálni.