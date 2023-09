Itt az ősz, itt az iskolakezdés. Sokat hallani az általános iskolás, vagy a gimnazista gyermek iskoláztatása kapcsán a szülőnél felmerülő költségekről, de jóval kevesebb szó esik arról, mennyibe kerül egy egyetemistát segíteni a szülőnek, illetve milyen költségekkel kell annak az egyetemistának számolni, aki magát tartja fenn. Az egyetemisták gyakran csak szülői segítséggel tudnak tanulni, hiszen vagy az órarendjük nem engedi meg, hogy munkát vállaljanak a tanulmányaik mellett, vagy olyan képzésen vesznek részt (például orvosképzés, mérnökhallgató), amelynek a tudásanyaga annyi, hogy képtelenség mellette, akár egy mellékállást is elvállalni.

Egyértelműen a kollégium jelenti a legolcsóbb lakhatást az egyetemi hallgatóknak. Aki azonban piaci alapon kénytelen megoldani a helyzetét, attól függően, hogy szobát vagy garzonlakást bérel, 100–150 ezer forintot is fordíthat lakhatásra. Minden tanév kezdetén komoly fejtörést okoz a hallgatóknak (nem csak a gólyáknak), hogyan oldják meg a választott egyetem városában a lakhatást. A helyzet az, hogy egyetemistának lenni még, ha valaki az ingyenes képzésben vesz is részt, nem olcsó „mulatság”. No de mennyibe kerül Miskolcon egy egyetemistának az élet? Mire költ és milyen egyéb kiadásai vannak?

A lakhatás az egyik legfajsúlyosabb

Ahhoz, hogy átfogóbb képet kapjunk, egyetemi hallgatót kérdeztünk, illetve utánanéztünk a tandíjaknak, és albérletáraknak.

A legolcsóbb verzió persze az lenne, ha egy fiatal olyan városban él, ahol van egyetem és azon van olyan szak amire járni szeretne, és fel is veszik oda államilag támogatott helyre. Ha feltételezzük, hogy a tanulás idejére így a szülői fészekben marad, abban az esetben nyilván viszonylag minimális pluszköltségek jelentkeznek csak az egyetem miatt, hiszen a lakhatás, étkezés megoldott otthon, és nincs tandíj. Ha albérletbe kényszerül, akkor jó tudni, Miskolc albérletárai országos viszonylatban kedvezőek, átlagosan már 50-60 ezer forint között is lehet egy garzonlakást bérelni.

Az eszközök nagyobb kiadást jelenthetnek

Az eszközök, könyvek se olcsók, hiszen ebben az esetben a tankönyvek, a rengeteg nyomtatás – fénymásolás, az írószerek és az informatikai eszközök jelentette kiadások generálhatnak nagyobb költségeket. Ezek a tételek egyébként különböző mértékben, de gyakorlatilag minden egyetemistát érintenek, mindegy, hogy hova járnak, hol laknak, ki tartja el őket.

Közel százezer havonta

Árdeleán Boglárka Kétegyházán él, és elsőéves hallgató a Miskolci Egyetemen, kulturális antropológia alapszakon.

„Tanulmányaim megkezdéséhez nagyon sok mindenre volt szükségem, ehhez diákmunkát vállaltam, valamint a szüleim támogatásával szereztem be mindent az egyetem kezdéséhez” – nyilatkozta a portálunknak. Hozzátette: számára a legfontosabb egy laptop volt, aminek az ára 270 ezer forintra rúgott. „Minden évszaknak megfelelő ruházatot próbáltam vásárolni az elkövetkezendő tanévre, hogy a továbbiakban ez ne okozzon gondot számomra, ez körülbelül 300 ezer forintba került, ebbe az összegbe középkategóriás ruhaneműk tartoznak bele” – mutatott rá. Arra is kitért, hogy nagy a lakhelyétől a távolság, ezért élelmiszereket otthonról nem igazán tud hozni, így mindent Miskolcon kell beszereznie. „Az étkezésre 50 ezer forintot számoltunk, és még erre jönnek rá a tisztálkodási szerek, ami minimum 30 ezer forint havonta” – mondta. Arra is rákérdezett portálunk, hogy a lakhatást, hogyan oldja meg. „Az E/4-es kollégiumban lakom, aminek a díja havonta 15 ezer forint” – mondta.

A legdrágább az étkezés

A Magyar Nemzet egy korábbi cikkében foglalkozott azzal, hogy mennyibe kerülhet az egyetemistáknak az élet a hétköznapokban, azt írták, hogy az étel-ital beszerzése már nagyobb költségekkel jár. Az egyetemisták életvitelükből és persze a pénztárcájuk vékonysága miatt igyekeznek minél olcsóbban megúszni a heti tápanyagbevitelt, így ezeket a kiadásokat a legnehezebb számolni. Egy fő napi átlagos igénye minimum 2000 kalória, bár ahhoz, hogy megfelelően tudjon valaki huszonévesen teljesíteni, néha ennél is többre van szüksége. Egy kiegyensúlyozott táplálkozást követő háztartás forintosított kalóriaigénye egy főre kalóriánként 1,5-2 forintból kihozható (megfelelő rost-, szénhidrát-, zsír- és fehérjebevitellel), de ez nagyon komoly tervezést, tudást és persze odafigyelést igényel. Ezekből a számításokból az derül ki, hogy egy kiegyensúlyozott táplálkozást követve három-négy ezer forint napi kiadással megúszható az élelmiszer, ám hozzá kell tenni, hogy nem csak egyetemista, átlagos munkavállaló sem költ naponta ennyit a táplálkozására. Kompromisszumokkal, akciós feldolgozott élelmiszerekkel és némi koplalással ez a napi kiadás a mi számításaink szerint a felére csökkenthető – hangsúlyozottan kompromisszumokkal, és az már nem minősül egészséges táplálkoznak. Hozzá kell tenni, hogy az egyetemisták hétfőtől péntekig, jó esetben csütörtökig kell számoljanak, a hét végét legtöbbször a családdal töltik, ahol a tápanyagdeficitüket pótolják, tehát a napi és ebből fakadóan a havi étkezési kiadásuk valóban megúszható átlagosan 36 ezer forintból, de nagy lemondások árán. Ha nincs családi segítség, akkor bizony ez az összeg a másfélszeresére ugorhat.

A szórakozás is komoly kiadást jelent

Egy átlagos egyetemista hetente legalább kétszer „szocializálódik”, és fogyaszt különböző italokat (nem feltétlenül alkoholt, lehet az tea vagy cukros, koffeines ital). Mindent összevetve egy esti szórakozást nemigen lehet négyezer forintnál kisebb összegből megoldani, és a napközbeni szocializáció, kávézóban való beszélgetés sem olcsóbb, mint egy ezres. Heti két esti szórakozással és heti két kávézóba járással számolva a lazítás ára havonta akár 40 ezer forintra is rúghat. Mindent összeszámolva: lakhatással, háztartás fenntartással, tisztálkodással, étkezéssel és szórakozással egy egyetemista attól függően, hogy Miskolcon vagy esetleg a fővárosban diák, havonta 180–230 ezer forintból tud megélni.