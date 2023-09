A HoldEső a Holdviola zenekar tagjaiból megalakult új, magyar népzenei formáció, amiben a zene mellett megtalálhatóak a magyar néptáncok is. A két alapító tag, Gál Lajos és Kiss Balázs már húsz éve barátok, játszottak egy Eső nevű együttesben is, így végül a két zenekar nevét összevegyítve kitalálták a Holdeső nevet. A csapat most Sajóbábonyban áll színpadra.