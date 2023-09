Mindannyian emlékszünk még a hidegben összegyűlt tömegre a Villanyrendőrnél, vagy az 500 főre korlátozott közönséggel szinte meghitt koncertre a Lovagi tornák terén. Különleges körülmények között adott már koncerteket Miskolcon a Bagossy Brothers Company. Most a Miskolci Piknik Szent István téri nagyszínpadának zárókoncertje az övék szeptember utolsó vasárnapján.

Különleges lesz ez az alkalom is, hiszen idén 10 éves a zenekar, és az első komoly jubileumukat egy új stúdióalbummal is emlékezetessé tették. Bár, páratlan év lévén erre egyébként is számítani lehetett. Az Angyalok a parkolóban néhány dala visszanyúlik a korai BB hangzásvilágához, ahogy koncert is elhozza majd a nagy slágereket az elmúlt évtizedből, hogy újra együtt, otthon érezhessük magunkat – hiszen tudjuk, minden ember hazatér!