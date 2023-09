A Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete idén is lehetőséget kapott, hogy az Auchan áruházaiban tanszert gyűjtsön rászoruló családok részére augusztus utolsó napjaiban. Az iskolakezdésre minden tagcsaládjához eljutott a tanszercsomag, ahol erre igényt tartottak – mondta Bak László, a Miskolci Nagycsaládok Egyesületének elnöke. Hozzátette: 18 napig gyűjtöttek, három nagy áruházban Budapesten és Miskolcon; 106 munkaórában, összesen nyolcvan ember, 6500 tárgyat (tanszert) gyűjtött össze, melynek nagyjából a fele füzet volt, a többi írószer, radír, vízfesték, vonalzó, egyebek, de volt aki tolltartót, hátizsákot, iskolatáskát adományozott. Ezzel 45 családnak tudtak segíteni, ami hozzávetőleg 135 gyermek iskolakezdését támogatta – emelte ki az elnök.

Gyűlnek a tanszerek

Adakozóak voltak az emberek

Az egyesület önkéntesei a gyűjtést követően rendszerezték az adományként kapott tárgyakat. Csomagokat készítettek az általános iskola alsó tagozatainak megfelelően, továbbá külön a felsősöknek, illetve a középiskolásoknak. Az életkori sajátosságokra is odafigyeltek, vagyis, hogy melyik családban milyen korú gyermeknek van szüksége a tanszerre. Aki jelezte az egyesületben, hogy szeretne tanszercsomagot, az kapott is. Igyekeztek mindenkinek segíteni – fűzte hozzá az elnök. A rászoruló családok tevékenyen is részt vettek a gyűjtésben, önkéntes munkájukkal segítették a közösséget. Van egy budapesti tagcsaládja is az egyesületnek, ők egy budaörsi áruházban gyűjtöttek tanszer adományt a miskolciaknak. Illetve azok a családok, akik a gyűjtés időpontjában a fővárosban tartózkodtak, például az Atlétikai Világbajnokság miatt, szintén Budaörsön vettek részt az akcióban.

A tavalyi és az idei számokat összehasonlítva sokkal több tanszer gyűlt össze ebben az évben. A gazdasági helyzet és a megemelkedett árak ellenére is adakozó kedvűek voltak az emberek

– hangsúlyozta Bak László.

A családok - szülők és gyerekek - , együtt gyűjtöttek a vásárlók pedig a gyerekek kezéből szívesen elfogadták a szórólapot, a legritkább esetben utasították vissza. Ezt azért így csinálják az egyesület tagjai, mert így példát mutatnak önkéntességből. Fontos, hogy a gyerekeinket is ráneveljük a társadalom iránti elköteleződésre, együttérzésre – vélekedett az elnök.