Szeptember 15. és 17. között rendezték meg idén a Görömbölyi Ősz programjait. Pénteken délután 5 órakor kezdődött a rendezvény a Görömbölyi Művelődési Házban, színpadi programok és kiállításmegnyitó, valamint Kiskerti Zöldség- és Gyümölcsmustra, illetve este szüreti bál zárta az eseményt.

Szombaton egész napos családi programokkal, gyermekfoglalkoztatókkal, koncertekkel, táncházzal várták a szervezők a Szolártsik-téren az érdeklődőket.

Minden korosztályra gondoltak

Egyformán nagy sikert aratott a gyermekek körében a breaktánc, a kutyás bemutató, illetve a bohóc műsor is, valamint a Sebaj Színház bábelőadása, amelybe aktívan be is kapcsolódtak a gyerekek. A Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola Kisszinvavölgyi Csoportja, illetve Sinka Tímea gyermektáncháza a néptáncot hozta el a közönségnek.

Az este folyamán fellépett még a Miskolci Mazsorett Együttes, Balla Miklós, a Lakodáré, majd a Zenegép együttes. Továbbá felavatták az órát, amely a téren kapott helyet. A felújított szerkezet Görömböly közösségi terének dísze lesz ezentúl.

Vasárnap 15 órakor a programsorozat zárásaként átadták a művelődési ház udvarán kialakított minigolf pályát.