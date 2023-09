A Privát Élelmiszer üzletlánc kiskereskedelmi partnerei és a Kerekes Kft. nyolc vármegye kórházának gyermekosztályát segítik. Idén arányosan elosztva fejenként 2.078.252 forinttal támogatták a részlegeket. A felajánlott összeg úgy képződött, hogy az előbbiek által felajánlott forrást a kft. megduplázta, így adódott össze a mintegy 18 millió forintos adomány.

A GYEK Gyermeksebészeti, Traumatológiai és Égési Osztályának idén egy speciális – úgynevezett Pediatric Cysto-Urthoscope-ot (cisztoszkópot) – eszközt szereztek be a keretből. Megújult környezetben, az osztály orvosi tárgyalójában mutatták be a műszert csütörtökön.

A kórház főigazgatója, dr. Révész János elmondta, az elmúlt öt évben óriási fejlődésen ment keresztül a GYEK, ezért hozták létre anno a Támogatók társaságát is.

„Fontos, hogy pozitív visszajelzést tudunk adni az adományozóknak. Az öt esztendő során a beruházási összvolumen meghaladta a 20 milliárd forintot, ennek körülbelül ötven százaléka volt, amit a kórház saját maga tudott kigazdálkodni, a többi kormányzati vagy európai uniós támogatás. Ennek mintegy egynegyede került a gyermekegészségügyi központhoz, ami egy meglehetősen magas ráta. A pénz- és eszközbeli adományozások összértéke az elmúlt öt évben meghaladta a kétmilliárd forintot, igaz ennek fele a covid-időszak alatt áramlott be” – árulta el dr. Révész János.

A főigazgató szerint négy fontos részből tevődnek össze a fent említett, a beruházásokhoz elengedhetetlen források.

Négy fontos pillér

„A kórház fejlődéséhez nagyon fontos, hogy az intézmény gazdálkodása stabil lábakon nyugodjon. A másik fontos pillér a kapcsolati tőke, háló a közigazgatáson belül, hogy eredményesek legyünk a források felkutatásában, legyenek azok kormányzatiak vagy uniósok. A harmadik fontos rész a társadalmi összefogás, ezért hoztuk létre a Támogatók társaságát öt éve, melynek jelenleg 284 tagja van. Vannak magánszemélyek, civil szervezetek, alapítványok, az üzleti és a közigazgatási szférából is. A negyedik fontos pont a tudásbázis, mert dolgozók nélkül hiábavaló a fejlesztés” – sorolta a kórház vezetője.

Dr. Sólyom Enikő, a GYEK vezető főorvosa is azt emelte ki, ők a negyedik „pillérek”, akik a szakmai résszel járulnak hozzá a kórház fejlődéséhez.„Kiemelten fontos, hogy a szakmai tudás mellett a műszerek terén és terápiás területen is lépést tartsunk. Ha ez az eszköz »csak« 20-30 gyermeken segít, már akkor is jelentős az előrelépés” – tette hozzá.

„Azért jelentős lépés ez a szakterületen, mert az újszülött- és gyermek-urológiai ellátásban is minimálisan invazív eljárást biztosít” – ezt már dr. Poremba Beáta osztályvezető helyettes főorvos mondta. Ez azt jelenti, hogy az elfolyási zavarokat rekonstruálja a cisztoszkóp, nem kell például műtéti úton feltárni a húgyhólyagot, hogy diagnosztizáljanak, így fokozzák a gyermek komfortérzetét, és a gyógyulásuk is könnyebb. A beavatkozást így is altatásban végzik – tette hozzá.

A cégek a működési területükön található nyolc vármegye városának kórházában (Békéscsabán, Miskolcon, Debrecenben, Gyöngyösön, Jászberényben, Salgótarjánban, Cegléden és Kisvárdán) támogatják már harmadik éve a gyermekosztályokat. 2021-ben 15, '22-ben 17, míg idén eddig 18 millió forinttal segítették a kis betegek gyógyulását – árulták el a partnerek képviselői.