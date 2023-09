Egy korábbi vis major helyzet ideiglenes javítása és a rézsűcsúszás miatt úgynevezett szádolási, vagyis védfal építési munkát végeztek a szakemberek a Bodrogkeresztúr-Tokaj összekötő úton az elmúlt napokban. A munkavégzés technológiai okokból kizárólag teljes útzár mellett volt elvégezhető. Az előzetes ütemterveknek megfelelően a szükséges beavatkozásokat elvégezték a kivitelezők, így 2023. szeptember 17-én délelőtt újra félpályán haladhat majd a forgalom a mellékúton.

Korábban Bodrogkeresztúr és Tokaj között a kerékpárút menti területen megcsúszott a rézsű, ráadásul a vis major helyzet részben az állami kezelésben lévő országos mellékutat is érintette. Akkor a havaria helyzetre való tekintettel, a közlekedők biztonsága érdekében a 7,5 tonnánál nehezebb járművek áthaladását korlátozó intézkedést vezettek be a szakemberek és a kerékpárút felőli forgalmi sávot is lezárták. így azóta jelzőlámpás forgalomirányítás volt érvényben.

Jelzőlámpás irányítás mellett

Azért, hogy a további rézsűcsúszást megakadályozzák, és a végleges helyreállításig legalább félpályán haladhasson a forgalom, a szakemberek egy védfal építési munkáit kezdték el 2023. szeptember 11-én, hétfőn. A szádolási, vagyis védfal építési munkák idején teljes útzár volt érvényben, a munkák befejezésével pedig szeptember 17-től, tehát vasárnap délelőtt pedig már újra félpályán, jelzőlámpás irányítás mellett haladhat majd újra a forgalom. Egyúttal a 7,5 tonnás súlykorlátozás is érvényben marad a további beavatkozásokig. A végleges helyreállítás egy összetett feladat, amelyhez részletes és átfogó tervezés szükséges, ennek előrehaladásáról az érintettek a későbbiekben is adnak majd tájékoztatást.

A szakemberek ezúton szeretnék megköszönni a közlekedők és a környéken élők türelmét és megértését, amit a teljes útzár ideje alatt tanúsítottak.

A szakasz pontos megnyitásáról még utazás előtt érdemes tájékozódni a www.utinform.hu oldalon keresztül.