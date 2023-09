A pótfelvételi eljárás során a pontszámok jelentősen emelkedtek a korábbiakhoz képest. Az adatokból az is kiderül: szinte az összes meghirdetett szakon több diák lesz, mint tavaly, az átlagpontszámok pedig az egész felvételi eljárás során 214 és 366 között alakultak. Az egyetem értékelése szerint a középiskolás diákok érdeklődése érezhetően nőtt a fiatal, 2021-ben alapított intézmény iránt. A leendő hallgatók az ország minden tájáról, sőt határon túlról is érkeznek, túlnyomó részük azonban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei, azon belül is a közvetlen térségből tanul majd a pataki felsőoktatási intézményben.