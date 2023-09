2012. január 15-től hat éven keresztül az elnöki, illetőleg kollégiumvezető-helyettesi feladatok mellett részt vett a legfőbb bírósági önigazgatási szerv, az Országos Bírói Tanács munkájában is. Ez hogyan rendezte át a feladatait?

2012-ben az Alkotmány három pillérre állította a bíróságok igazgatását. A Kúria az ítélkezés egységéért felel, az Országos Bírósági Hivatal feladata a központi igazgatás, és ennek ellenőrző, bírák által választott testülete az OBT, az Országos Bírói Tanács. A testület akkoriban fél éves váltásban soros elnök és elnökhelyettes vezetésével működött, akik szolgálati idejük hossza szerint követték egymást.

Az egy napig tartó választási szavazás után úgy mentem el az évi rendes téli szabadságra, hogy semmi gond, van nálam idősebb a tanácsban, csak arra nem számítottam, hogy neki kevesebb a szolgálati ideje, így lettem én az első soros elnök.

Ez a pozíció elképesztően sok munkával, de rendkívül érdekes, szerteágazó feladatokkal járt. Az alakuló ülésre készítettem egy „hitvallást”, amivel a tanács többi tagja is tudott azonosulni és végig ennek szellemében dolgoztunk. A lelkiismeretes szakmai munkavégzés mellett elsődleges kötelességünknek tartottunk a bírói függetlenség megóvását, valamint azt, hogy konstruktívan működjünk együtt az OBH vezetőjével, hiszen közös célunk a hatékony és időszerű igazságszolgáltatás biztosítása volt.

Magunknak kellett kialakítani a működés rendjének minden mozzanatát, a külföldi kapcsolattartás módját. Megalkottuk a bírák Etikai Kódexét, díjakat, elismerő okleveleket alapítottunk.

Rendkívül sok volt az érdemi és adminisztrációs munka, de a Hivatalba beosztott bírótársaink és az adott szolgálati helyünkön dolgozó kollégáink is mindenben arra törekedtek, hogy a segítségünkre legyenek.

Az első OBT valamennyi tagja nevében mondhatom, hogy tiszta és nyugodt lelkiismerettel adtuk át a stafétát hat év eltelte után az utánunk következő OBT-nek.

Mit gondol, mi a bírói hivatás esszenciája?

A jó bírói munka véleményem szerint három pilléren nyugszik. Mindenekelőtt szükséges az ügyekben az akta tökéletes ismerete, másodsorban kell a hibátlan szakmai felkészültség, de nem nélkülözhető a magas fokú empátia sem.

A bíró akkor végzi jól a munkáját, ha az ítélethirdetés után a pervesztes fél is megköszöni a döntést és abban megnyugodva távozik, mert már a szóbeli indokolás is meggyőzte arról, hogy téves jogi álláspontot foglalt el, ami előfordulhat, hisz időnként nem nehéz elveszni a bonyolult szabályozás útvesztőjében.



Részt vett a bírósági fogalmazók oktatásában, a Miskolci Egyetem Munka-, Szociális és Agrárjogi tanszékéknek is oszlopos tagja volt, záróvizsgáztatott, jogi szakvizsga bizottsági tag volt. Segítőkészségével körülvette a fiatalabb generáció tagjait. Mit üzen a jövő jogászainak, illetve bíráinak?

Saját tapasztalatból tudom - hiszen a fiamban is próbálom a lelket tartani, aki bírósági titkárként várja a sorát -, hogy manapság nehezebb biztató üzenetet megfogalmazni, mint amikor én kezdtem a pályát, mivel napjainkban – főleg munkaügyi ügyszakban – kevesebb a bírói pályázati lehetőség.

A technika elképesztően sok segítséget nyújt a munkához, hiszen másodpercek alatt lehet hatályos joganyaghoz, releváns információkhoz jutni. Azt javaslom a jövő generációjának, hogy senki ne az okos eszközein tárolja a tudást, hanem a fejében, mert akkor megbízható módon mindig kéznél lesz.

Fontos, hogy legyenek szakmai példaképeik, ahogy nekem is voltak a kúriai bírák között, valamint így tekintek dr. Lukács Zsuzsannára, mint volt igazgatási vezetőre is. Az sem baj, ha egy-egy karakteres személyes példakép is van, aki nekem például a már elhunyt dr. Sömjéni Éva volt.

A fiatal bíráknak javaslom azt is, hogy megalapozott döntéseikkel ne egyéni hírnévre törekedjenek, hanem a bírósági munkába vetett közbizalmat erősítsék.

Ha valaki az én saját know-how-mat is szeretné, hát legyen: mindig úgy kell dolgozni, mintha minden rajtunk múlna, de úgy kell imádkozni, mintha semmi sem múlna rajtunk.