Közösségi Háznyitó Családi napra várták a vendégeket, a megújult Vasgyári Közösségi Ház kertjébe. A rendezvényt megnyitotta Veres Pál, Miskolc polgármestere és Deák Bárdos Mihály, a terület önkormányzati képviselője. A rendezvény a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. szervezésében és Deák Bárdos Mihály, önkormányzati képviselő támogatásával valósult meg.

A program „Paprika Jancsi és az ördögök” című előadással kezdődött, az Aranykapu Bábszínház előadásában, melyet a ZENITA Hang-varázs Stúdió növendékeinek előadása követett. Utána a Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola hallgatói produkciójának tapsolhatott a közönség. Majd Edván Liliána, a Miskolci Erkel Ferenc Zeneiskola növendéke lépett színpadra, zongorán kísérte: Tóth Szabó Krisztina. Ujfaludi Nati hastánc előadását a Miskolci Senor-a Varieté Divatshowja követte utána pedig Eperjesi Erika operett előadása csábította tapsra a közönséget. A Miskolci Körforgalom és a 8Kéz Retro Rock Band koncertje zárta a műsort.

A kertben kapott helyet Fotók a zöldben címmel A Diósgyőri Vasas Fotóművészeti Kör rendhagyó fotókiállítása, jelmezes fotózással. A FACTORY Aréna Sport szigetét is kipróbálhatták a fiatalok és a Miskolci Ebnevelde kutyás bemutatója, Szabó Szabinával is sikert aratott. Görög táncház majd Etka Jóga Sárvári Mónikával és Tini Jóga Zsirka Henriettával folytatta a sort, de volt hastánc kezdőknek, Ujfaludi Natival és MESZEGYI foglalkoztató sátor is.