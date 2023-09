A családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) előírásait módosította a kormány szeptember elsejétől. Az erre vonatkozó rendelet már korábban megjelent a Magyar Közlönyben. A változás pozitívan érinti azokat, akik vállalt gyermek után szeretnék kihasználni a lakástámogatást. Drasztikus módosítás nem történt, ugyanakkor egyes igénylők, érdeklődők számára fontos előírásokat módosított, pontosított a kormány.

Némileg szigorúbb

A családi otthonteremtési kedvezmény meglévő és vállalt gyerekek után is igényelhető, ugyanakkor vállalt gyermekre kizárólag fiatal házaspárok kaphatnak CSOK-ot. Akkor minősül egy házaspár fiatalnak a jogszabály alapján, ha legalább az egyik fél a kérelem benyújtásakor még nem töltötte be a 40. életévét. Szeptember elsejéig legfeljebb két vállalt gyermek után járt a támogatás. (Ez alól az emelt összegű, 10 millió forintos támogatás eddig is kivételt képezett, azt ugyanis három vállalt gyermekre is igénybe lehetett venni.) Szeptember elsejétől a CSOK valamennyi formája igényelhető lesz akár három vállalt gyermek mellett is. Itt némileg szigorodnak az előírások, hiszen eddig az emelt, 10 millió forint összegű CSOK-nál a vállalt gyerekszámtól függetlenül a határidő 10 év volt. Például, ha egy pár a két meglévő gyermeke mellé harmadikat is vállalt, akkor a harmadik gyerek megszületésére 10 évük van jelenleg, míg szeptember 1-től 4 éven belül meg kell születnie a babának ahhoz, hogy teljesüljön a támogatási feltétel. Jó hír azonban, hogy ezt a szigorodó határidőt a már folyamatban lévő igénylésekre nem alkalmazzák.

Fellendült az ingatlanpiac

Portálunk Major Melindát, az Express Ingatlan ingatlanközvetítő szakértőjét kérdezte, hogy mik tapasztalhatóak most az ingatlanpiacon a változás miatt.

„Ahogy már a nyáron is prognosztizáltuk, a nyári visszafogottság után az ősz a szokásos lendülettel indult. Ennek a lendületnek most különösen táptalajt ad, hogy az év végével a CSOK-ot – és nagyon fontos, ne felejtsük el, hogy a hozzá tartozó egyéb támogatásokat is – kivezetik, így egy-egy ingatlan megvásárlása januártól sokkal több befektetendő önerőt igényel, mint most" – hangsúlyozta. Hozzátette: ez egy ingatlan vásárlásánál több millió forintot is jelenthet. „A Babaváró hitel is szigorodik januártól, és emiatt sokkal szűkebb kör tudja majd felvenni, további akár 10 millió forintról is beszélünk. Azt gondolom, laikusként is teljesen érthető, hogy ez mozgatja most ősszel majd a miskolci, borsodi ingatlanpiacot is” – húzta alá. Arra is kitért, hogy már meg is jelentek az első ilyen érdeklődők, míg tavasszal alig-alig volt hiteles vásárlás arányaiban az eladások között, most előtérbe kerültek a CSOK-al, hitellel vásárló vevők.

Változó a kereslet

Az ingatlanszakértő azt is elmondta a boon.hu-nak, hogy a kereslet Miskolcon és a vonzáskörzetében nagyon változó.

„Aktuális élethelyzettől függ, hogy mit keresnek az ügyfelek, de a lakások terén továbbra is a panellakások kedveltek, a családi házak terén pedig még mindig a nem túl nagy, körülbelül 100 négyzetméter körüli családi ház a sláger” – ismertette. Arra is rámutatott, hogy az árak nem lettek magasabbak az elmúlt hónapokban, sőt a nyáron tovább folytatódott az árcsökkenés. „Egy 2 szobás lakást állapottól és helytől függően már akár 15 millió forinttól tudunk vásárolni, de egy nagyon szépen felújított, jó helyen lévő, panelprogramos lakás ára továbbra is elérheti a 24-25 millió forintot is. Kertesházak esetében 4-500 ezer forintos átlag négyzetméterárral kalkulálhatunk, ha nagyjából felújítottat szeretnénk vásárolni, de természetesen vannak olcsóbban is felújítandó házak szép számmal Miskolcon és vonzáskörzetében is” – húzta alá. A szekértő azt is elmondta, hogy a januártól is falusi CSOK-ra megfelelő, 5000 főnél alacsonyabb lélekszámú településeken még csak kezdetleges érdeklődést látnak, hiszen ezek azok a kivételes helyek, ahol januártól még több kedvezményt, támogatást vehetnek igénybe az ügyfelek. „Nézegetik már ezeket, de még ráérősek a tulajdonosjelöltek” – mondta. A szekértő azt tanácsolja, hogy aki Miskolcon szeretne ingatlant eladni és eddig vacillált, annak nem érdemes tovább várnia. „Nincs már sok idő az évből, de ha szakemberre bízza az ingatlan értékesítését, akkor még időben, zökkenőmentesen kihasználhatja ennek az ősznek a lendületét. Nem vagyunk jósok, de egyelőre nem sok jót várunk januártól a miskolci ingatlanáraktól valamint, további árcsökkenésre számítunk a jövő évtől” – emelte ki.