Mint megtudtuk, a következő napokban folytatódik a kifejlett példányok elleni védekezés.

Átlagos években főként a tavasz végén, nyár elején van szükség a csípőszúnyogok elleni erőteljes védekezésre a folyók áradása miatt. Idén a tavaszi áradások után a csapadékos nyár is sok munkát adott a szakembereknek, számos térségben visszatérően jelentős szúnyogártalommal kellett megküzdeni. Augusztus elején a Dráva, a Mura és a Rába folyón elhúzódó, jelentős áradás volt, míg a Duna mentén és a Sajó térségében kisebb kiterjedésű kiöntések keletkeztek – írja honlapján a vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Kedvezett az időjárás

Az elmúlt hét meleg időjárása is kedvezett a szúnyogok szaporodásának, ilyenkor a lárvák akár egy hét alatt képesek kifejlődni. Az elmúlt napokban biológiai lárvagyérítés zajlott a természetvédelmi oltalommal nem érintett ártéri helyeken, ezzel csökkentve a kifejlett szúnyogok utánpótlását. A biológiai szúnyoggyérítés során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. A következő napokban kifejlett szúnyogok elleni védekezés lesz, amelyet földi úton, a települések lakott részein végeznek platós gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel. A héten nyolc vármegye kétszázharmincöt településén, köztük Borsod-Abaúj-Zemplén megye áradásokkal érintett településein is lesz szúnyoggyérítés, tudtuk meg.

Földi szúnyoggyérítés

Addig is mi is sokat tehetünk ellenük: a ház körüli, vízzel teli vödrökben, esővíztározókban, hordókban, kaspókban, madáritatókban, gumiabroncsokban ezerszámra fejlődhetnek szúnyogok. Ha nincs szükség ezekre a vizekre, öntsük ki. Ha a virágalátétben, madáritatóban áll a víz, érdemes hetente többször kicserélni, ezzel is megszakítva a lárvák fejlődési ciklusát. Ha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, fedje le a tartályt, kössön rá egy szúnyoghálót és máris sokat tett a szúnyogok ellen – javasolja a Katasztrófavédelem.