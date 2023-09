Nem tudom megállni, hogy ne írjam le személyes emlékemet:

B. Tóth Erika vagyok, a miskolci lelkisegély szolgálat szakmai vezetőjével beszélgettem, így tört rám az emlékezés, hogy mennyire fontos: legyen kivel beszélnünk, ha bajban vagyunk.

Egy késő este (karácsony előtt) a szerkesztőségben csörgött a telefon, már az ajtóból léptem vissza, sietve felvettem:

- Öngyilkos leszek - szólt bele egy halk női hang.

- Tessék, mit mond? - kérdeztem vissza, mert azt hittem félreértettem.

- Leteszem a telefont és a mélybe vetem magam - folytatta.

- Miért teszi? - kérdeztem, akkor már tudatosan.

A nő mesélni kezdett:

- A férjem elhagyott, a munkahelyem megszűnt, jönnek az ünnepek, nem tudok karácsonyfát venni, nem lesz ajándék a két kis gyerekemnek, elromlott a tv, nem tudom megcsináltatni. A férjem a barátnőjét wellness szállodába viszi, én nem tudtam befizetni a villanyszámlát sem, lehet hogy kikapcsolják még az áramot is. Elegem van. Nem akarok élni.

- Nem vagyok szakember. Nem tudtam, hogyan kell egy öngyilkosjelöltet lebeszélni a szándékáról. Az ösztöneim dolgoztak. Ezt mondtam neki.

- Milyen anya Ön? Ebben a helyzetben itt hagyná a gyerekeit? Hogy nőnek fel? Előbb az apjuk, most az anyjuk hagyja itt őket? Megszünt a munkahelye? Majd lesz másik. Most nem lesz gazdag ez a karácsony, de ott lesznek egymásnak, szerethetik egymást, higgye el, ez mindennél többet ér. Nem teheti meg, hogy megfutamodik, nem lehet ennyire gyáva. A gyerekeinek szüksége van az anyára. Különben is, ha Isten becsuk egy ajtót, kinyit egy másikat.

Eddig hallgatott. Majd letette a telefont.

ÚrIsten a nevét sem tudom. Azon az éjszakán keveset aludtam. Nem segítettem, még én is bántottam. Furdalt a lelkiismeret. Reggel figyeltem a híreket, történt e valahol öngyilkosság.

A szerkesztőségbe érve egy szál szegfű volt az asztalomon, mellette egy kis cetli: „Nem tettem meg, és köszönöm.”

Akkor halkan csak annyit suttogtam: kedves ismeretlen fiatalasszony, én is köszönöm!

