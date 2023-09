Talán minden autótulajdonosnak az életében legalább egyszer előfordul, hogy elveszíti a rendszámtábláját, de az autósiskolák tanulókocsijai esetében különösen gyakori az ilyesmi. Újabban sokszor látni a közösségi médiában, hogy elveszített rendszámtáblákról adnak hírt a becsületes megtalálók. Megtudtuk, hogy ez mennyire jó ötlet és hogy egyébként mi a hivatalos útja a rendszámtábla pótlásának.

Azonnal intézkedni kell

- A rendszámtábla elveszítését első körben a helyileg illetékes kormányhivatal valamelyik kormányablakában kell bejelenteni. Az új rendszámtáblát is itt kell megigényelni, amelynek részleteiről a kormanyhivatal.hu oldalon lehet bővebb információt találni – tájékoztatta a boon.hu-t Molnár Emil rendőr alezredes, a Miskolci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője. - Néha elő szokott olyan fordulni, hogy a kormányhivatal kéri a rendőrségi bejelentést is. Kizárólag ilyenkor, illetve lopás gyanúja esetén szükséges bevonni a rendőrséget az ügymenetbe. A magyarországi KRESZ jelenlegi szabályai szerint csak akkor lehet autóval a közúti forgalomban részt venni, hogyha elöl és hátul is megvan a gépjármű rendszámtáblája. Tehát a pótlással kapcsolatos ügyintézést azonnal el kell indítani, mivel a kormányablakban kiadott igazolás ellenében az új rendszám kézhezvételéig már lehet közeledni. Ennek hiányában szabálysértési eljárás indulhat az autótulajdonos ellen, vagy 6500-tól 65 ezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki. Viszont az, aki speciális rendszámmal kellene, hogy rendelkezzen, például egy taxis és mégis normál rendszámmal közlekedik, ennél jóval nagyobb büntetésre számíthat. Mellesleg a közúti ellenőrzéseknek ma már kevésbé része az, hogy az autó tartozékait - például az izzókészletet - is megnézik a kollégák, mivel az újabb járművekben ezek legtöbbször nem cserélhetők. Az elsősegélykészlet hiánya miatt pedig csak akkor szokás büntetni, hogyha egy balesetnél ezért marad el a segítségnyújtás.

Óvatosan a posztolással!

A talált rendszámtáblát is a kormányhivatalnál, vagy a rendőrségen kell leadni.

- Az autóvezetők legtöbbször úgy veszítik el a rendszámtáblájukat, hogy belehajtanak egy kátyúba és már csak utólag veszik észre a tábla hiányát. Miskolcon például a Repülőtéri úti vasúti aluljárónál szoktak összeszedni elveszített rendszámtáblákat eső után. A lopás viszonylag ritka, ha mégis megtörténik, általában valamilyen visszaélés motiválja. Ha egyszerre két rendszámtábla is eltűnik egy autóról, akkor eltulajdonításra lehet gyanakodni. Amennyiben rendszámtáblát talál valaki, szintén a Kormányhivatalhoz, vagy a rendőrséghez kell fordulnia. Azonban a talált rendszámokat 2-3 hónap múlva általában már nem adják ki senkinek, hiszen addigra gondoskodni kell a rendszám átíratásáról. Lehetséges, hogy a tulajdonos megtalálása szempontjából hatékonyabb a talált rendszámtábláról kiposztolni egy képet a közösségi médiában, mint leadni. Viszont ennek lehetnek kockázatai is, mert rossz kezekbe is kerülhet. Tehát a hivatalos út célravezetőbb, hiszen akkor azonnal le lehet ellenőrizni a nyilvántartásban, hogy kihez tartozik a rendszám. Akkor is, ha közben már új rendszámot kapott a jármű, amelynek időpontja szintén bekerül az adatbázisba. Az aktuális rendszámot egyébként az érvényes forgalmi engedély is tartalmazza – fejtette ki a rendőr alezredes.

Vizsgázott autó kaphat

Az egyik nagy miskolci autósiskola vezetője is elmondta a rendszámtábla elveszítésével kapcsolatos tapasztalatait.

- A baleseteknél általában megtalálják a környéken a rendszámtáblát. Egészen egyszerű esetekben könnyebben eltűnhet. Például ilyen, ha rosszul van rögzítve, vagy kisebb koccanások alkalmával, amikor egy szegélynek, fának, vagy korlátnak ütődik az autó – számolt be Tóth Tibor, a Tóth Autósiskola vezetője. - Emellett a rendszámtáblát bevonhatják, hogyha műszaki hibás a kocsi, vagy közúti forgalomban más okból nem vehet részt. Amikor újra levizsgázik az gépjármű, akkor a rendszámtábláját is visszakapja. Azonban ha a jogosítványt elveszik, az még nem jelenti automatikusan a rendszám bevonását is. Forgalmi vizsgát nem lehet tenni, ha a kötelező ellenőrzésnél kiderül, hogy hiányzik a rendszámtábla, vagy nem működik a hozzátartozó világítás. Azonban, ha közben tűnik el észrevétlenül, úgy, hogy sikeres a vizsga, általában engedélyezni szokták. Ezt követően kollégáink, különösen, ha ők a tanulókocsi tulajdonosai, ugyanúgy tudják elintézni a rendszámtábla igénylést, mint bárki más.