A sajtótájékoztatón Oláh Tünde, az Avalon Nemzetközi Iskola intézményvezetője elmondta, a diákokért teszik mindezt, hogy biztos tudást biztosítsanak nekik, hogy ebben a gyorsan változó világban is megállják a helyüket. Majd ismertette az intézmény fejlődésének mérföldköveit. Elmondta, hogy 2019-ben negyven diákkal, két óvodai csoporttal és egy első osztályos iskola csoporttal kezdték meg a munkát. Folyamatos fejlődés ment végbe az intézménybe az évek alatt. És most már 2023-ban az ötödik tanévet nyitva, 112 diákkal, 3 óvodai csoporttal és öt általános iskolai osztállyal.

„Nagy büszkeséggel tölt el, hogy a befektet munka, a gyermekek nevelésébe, tanulmányi eredményükben, mind a nevelésükbe, értékrendszerükbe visszaköszön. Hiszen nemzetközi matematika versenyen évek óta benne vannak a diákjaink a top huszonötben. Rendre az iskolai átlag felett teljesítenek a diákok. Ezekre nagyon büszkék vagyunk, mert a befektetett energia szépen gyümölcsözik. Büszkék vagyunk, hogy már 2020-ban megszereztük a cambridge -i akkreditációt az általános iskolai szakaszunkra, melyet már bővítettük a gimnázium első szakaszára. 2022-ben pedig Közép-Kelet Európa cambridge-i tanár továbbképző központ minősítést szereztünk” – emelte kis az intézményvezető.

Oláh Tünde hozzátette, nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat is, heti négy-öt óraszámba tanulják a diákok és teljes mértékben biztosítják az iskolák közötti átjárhatóságot is.