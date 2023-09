Dr. Bányai Kriszta jogot végzett, és szereti a munkáját. Egész kicsi korától énekel, zeneiskolába járt, zongorázni, majd gitározni tanult. Hamar megtalálta Őt egy kis zenekar, vagy Ő találta meg Őket? – Mindegy is. Az Áll-A -Tok zenekar orvosok és jogászok zenekara. Velük is énekel, sok helyen fellépnek. Mára zeneszöveget is ír, és megzenésíti. Több dala van, aminek a szövegírója is egyben.

B. Tóth Erika mikrofonja előtt boldogan mesél a zenei élményeiről.

