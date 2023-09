„A közfoglalkoztatási program, 12 éve jött létre és a mögötte lévő rendszer új lehetőségeket adott a magyar vidéknek, melynek hatására megindult a településeken a munka, melynek lenyomata ez a vásár, több mint 50 kiállítóval” – tette hozzá az elnök. Majd kiemelte, hogy „a kiállítás célja, hogy tájékoztatást adjon a közfoglalkoztatás értékteremtő jellegéről, sokszínűségéről és segítse a kiállító önkormányzatok kapcsolatteremtését és megismerjék egymás jó gyakorlatait” - mondta.

Vissza a munka világába

Tállai András miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár, országgyűlési képviselő, örömét fejezte ki, hogy választókörzete dél borsod is képviselteti magát, 11 település jött el a kiállításra. Mint mondta, „a közfoglalkoztatás olyan lehetőséget teremt az elsődleges munkaerőpiacról lecsúszóknak, hogy visszataláljanak a munka világába. Az elmúlt 10 év bizonyította a közfoglakoztatás szükségességét” – emelte ki. Majd hozzátette, ez a Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár lehetőséget ad a tapasztalatcserére is.

Átmeneti megoldás

Az 52 kiállító település között jelen van a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal is – tájékoztatott köszöntőjében Dr. Dukai Miklós a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, aki hangsúlyozta, hogy „a közfoglalkoztatás csupán átmeneti jelleggel, munkaerőpiaci reintegráló eszközként kínál foglalkoztatási lehetőséget, hiszen a kormány törekvéseinek megfelelően a hazai foglalkoztatásbővítés kulcsa elsősorban a potenciális munkaerő-állomány, így az inaktívak és a jelenleg közfoglalkoztatásban lévők elsődleges munkaerő-piacra segítése”. Majd hozzátette, hogy amikor 2011 -ben bevezették a mostani közfoglalkoztatás rendszerét az volt a cél, hogy innen minél többen átkerüljenek az elsődleges munkaerőpiacra. „A Belügyminisztérium, mint a közfoglalkoztatás irányítója azt a célt tűzte ki, hogy olyan programok valósuljanak meg, melyek hasznosak, értéket teremtenek, folyamatos munkavégzést tesznek lehetővé és a legtöbb hátrányos helyzetű munkanélküli számára elérhetőek.” Célunk az átmeneti, tranzit foglalkoztatás megerősítése, az aktivitás növelése, melynek szegénységenyhítő funkciója is megjelent az eddigi eredményekben. Majd ennek a folyamatnak szerves része lett a képzés is, mely munkaerőpiaci esélyeket növeli. Majd kiemelte, hogy a jövő évi költségvetésben is megvan már az erre a célra szánt támogató összeg, a forrás, melynek nagyságrendje 125 milliárd forint – zárta gondolatait az államtitkár.