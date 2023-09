A film kimerítően beszél a tetoválásokról, annyira kimerítően, hogy górcső alá veszi a szó etimológiáját, történelmi múltját egészen az ókorba visszanyúlva, néprajzi, szociológiai és pszichológiai vonatkozásait, hatásait, megemlítve törzsek szokásait, rámutatva arra, hogy melyik korban hogyan tekintettek a tetovált emberekre, konkrétan kielemezve, hogy bizonyos szubkultúrákban és államokban mit jelentenek egyes motívumok, majd beszélve a jelenről, amiben egyre többen éreznek igényt arra, hogy bőrükön is megmutassák identitásukat, ne csak ruházatukban, hajstílusukban.

Hihetetlen mennyiségű információ

Egyetlen hiányt hagy maga után a film, mégpedig a kész produktumok besorolását, ami mindig később történik meg, mint ahogyan a művészek alkotnak, vagyis Salvador Dali sem valószínű, hogy tudta, szürrealista stílusban alkot, ezt az utókor mondta ki.

A hihetetlen mennyiségű információ folyamatosan érkezik a filmből, egyetlen unalmas pillanatot sem hagyva. Kiváló egy estés alkotás, amit mindenkinek érdemes megnézni: tanít és szórakoztat egyben.

A film felvonultat hírességeket is az egyes területek szakértői és a legnagyobb magyar tetoválóművészek mellett: Borbás Róbert, Borsos László „Boris”, Gémes István „James”, Müllner Csaba és Sárközi Zsolt, közülük többen is megjelentek a filmvetítés után tartott közönségtalálkozón, ahol a nézők elmondták: meg vannak hatódva, még a hatása alatt vannak, lekötötte őket, máris kedvenc filmükké vált.

A filmkészítés háttér információi

Kárpáti György producer a filmvetítés után elmondta, két éve született meg a gondolat, miről is készítsenek filmet legközelebb.

„Öt évvel ezelőtt kezdtünk forgatni a magyar audiovizuális kultúráról, ebből lett A magyar hangja is, amit tavaly mutattunk be. Ültünk Miskolc főutcáján a CineFest vetítéseinek szünetében, és éppen azon gondolkoztunk, miről forgassuk a következő filmünket, amikor egyszer csak megláttunk egy tetovált embert – mesélte, majd hozzátette, sok kérdés merült fel, hogy a bűnözői világot beletegyék-e, lesz-e belőle problémájuk.

Kempf Márta Anna rendezőben, elmondása szerint izgatottsággal teli félelem volt a készítés és a vetítés előtt is.

„Mindenen együtt kezdtünk gondolkozni, olyan jó csapat lettünk: az operatőr, a vágó, mindenki. Olyan emberekkel találkozhattam, akik a semmiből hozták létre az egész tetoválós kultúrát, és mikor meséltek róla, olyan pluszt kaptunk, amire egyáltalán nem gondoltunk" – emlékezett vissza a beszélgetésekre a film rendezője.

Egyedi életek, különleges történetek

A közönségtalálkozón elhangzott, az alkotóknak óriási elvárásuk volt önmagukkal szemben, miután rájöttek, hogy mekkora neveket találtak megszólalóknak.

Sárközi Zsolt tetoválóművész bottal érkezett. "Ötvenévesen megkaptam a diagnózist: ha még szeretnék járni életem hátralévő részében, akkor ne üljek ennyit a továbbiakban, ezért abba kellett hagynom a tetoválást. Sok barátságot köthettem a munkám során, ez csinált belőlem embert, életet adott és lehetőséget" – mondta a szakember, akinek kétéves várólistája volt az utolsó években.

Gémes István évente egy új embert vesz fel vendégkörébe, szinte csak akkor, ha már betelt mintegy tizenkét klienséből bármelyikének a bőrfelülete. „Az egy folyamat része, hogy sztárok lettünk, ha lehet ezt így mondani. Ehhez meg kellett hogy hívjanak külföldre. Nagyon élvezem azt a részét a munkámnak, hogy kinyílt a világ, szabadnak érzem magamat" – mondta a James néven elhíresült tetoválóművész.

Borsos László úgy nyilatkozott, posztkommunista lakótelepre született, és bejárta a világot. Ez az élet, a tetoválás, soha nem volt munka, nem éreztem művészetnek sem soha, még ha oda is jutottunk. Felemelő, hatalmas érzés, de árnyoldalai is vannak annak, hogy mindenki ismer minket a szakmából" – vallotta Borisz.

A Varrat című filmet szeptember 14-étől vetítik a mozikban.