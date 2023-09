A Legyen ez a Te napod! mottóval hirdették meg szeptember 23-án, szombaton, reggel 9-től este hatig, Diósgyőrben, a II. János Pál pápa téren a különleges napot a Miskolci Ars Sacra Fesztivál szervezői.

A programsorozat szentmisével indul a diósgyőri Szűz Mária Szent Neve Templomban Szabó József plébánossal. Majd 10 órától a plébánia udvarán négyszemközti, lelki beszélgetésekre nyílik lehetőség papokkal, lelkészekkel, tanúságtevőkkel – tudtuk meg Czikora Ágnes, a Miskolci Ars Sacra fesztivál kommunikációs vezetője, a BluePixel Kommunikációs és Produkciós Iroda ügyvezető igazgatója ajánlásából.

Ezt követően a programok a II. János Pál pápa téren, szabadtéri színpadon folytatódnak. Egy „Bárka dalt” hoz Daragó Károly zeneművész II. János Pál pápa tiszteletére lengyel-magyar nyelven. A sokaság és borok megáldása a történelmi egyházak papjainak és lelkészeinek közreműködésével történik majd. Czupper András, az István Nádor Borlovagrend elnök-nagymesterének lengyel nyelvű köszöntője a külhoni vendégeknek szól, akik a lengyelországi legátusából érkeznek és ezzel tulajdonképpen nemzetközivé válik a fesztivál. „A miskolci bor a béke bora” legendát elmondja Máger Ágnes festőművész, Miskolc díszpolgára. 10.30-tól a Miskolc-Avasi Örömhír Kamaraegyüttes koncertje csendül fel. Lélek-morzsák címmel 11.30-tól dr. Lengyel Gyula erdőteleki plébános, több kötet szerzője beszél a 21. század emberének kihívásairól, túlélési technikáiról. Délben a Szent Ferenc Kisnővéreinek dicsőítő koncertje lesz hallható.

Értékes zenei programok

Koradélután a 4 the One zenekar lép fel, a Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség fiataljainak könnyűzenés szolgálata lesz. Zsekov Éva Mónika hegedűművész, művésztanár tanúságtétele után a Magyar Continental Band koncertje következik. Negyed háromtól már a MegtestBand játszik könnyűzenét, háromtól a Péntek család zenés tanúságtételére számíthat a közönség. Zsuffa Tünde az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sajtófőnöke és kommunikációs igazgatója szintén tanúságot tesz. Kiss István "Csibész" pop zeneszerző, valamint Csiszár István "Csiszi", a Sztárban sztár leszek verseny győztese, művészbarátaival áll színpadra. Öttől a jól ismert The Sign együttes koncertezik. A zenekar frontembere, dalszerzője, hangszerelője Czinke Máté, zenei producer. A zenekart 2012-ben alapította öt miskolci fiatal zenész, akik mind keresztény családból származnak, ezért a zenéjükben a vallási vonatkozás hangsúlyos szerepet kap. 19 órától ad hangversenyt a város ismert, sok díjjal kitüntetett orgonaművésze, orgonarestaurátora Szabó Balázs.