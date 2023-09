Egy évvel ezelőtt hozta létre az alapítvány a Baráthegyi Sportegyesületet, hogy a Majorságban élő és dolgozó fiataloknak is biztosítsák a sportolási lehetőséget. Szakember vezetésével, tucatnyi fogyatékossággal élő ember focizik rendszeresen, hogy bebizonyítsák: vasakarattal és kitartással bárki képes legyőzni a korlátait a csapatjátékból pedig önbizalmat nyerni. Kialakítottak számukra egy kispályás labdarúgó pályát is, ahol ezentúl rendszeresen gyakorolhatnak majd.

A füves futballpálya helyét - amely korábban egy mocsaras, majd legelőként használt terület volt –, a miskolci önkormányzata rendkívül kedvezményes áron bocsátotta az alapítvány rendelkezésére – mondta Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány kuratóriumi elnöke. Emellett a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, a Belügyminisztérium és cégek is támogatták a foci pálya kialakítását, amelynek kialakítása két millió forintba került. A pálya mellett elhelyeztek egy konténer öltözőt is, a mellette álló hétvégi házat pedig adományok és önkéntesek bevonásával szeretnék átalakítani.

Azt jelenti, képesek rá

A fogyatékkal élők számára az, hogy focizhatnak és meccset is játszhatnak, az azt jelenti, hogy „én is megtehetem”, „én is olyan vagyok, mint a többiek” – hangsúlyozta az elnök. Nagyon sokat számít nekik, hogy létre jött a pálya, amelyen edzéseket is tartanak egy önkéntes edző hölgy segítségével. Van olyan fiatal, aki kis lépésekben haladt, először csak kívülről szemlélte a tevékenységet, majd labdaszedő lett, ma pedig már játékos a csapatban. Képes volt a szociális távolságtartását feladni. Illetve egy hölgy is van a futballisták között, hiszen a foci mindenkié – jegyezte meg Jakubinyi László. A fogyatékossággal élők lehetőséget kaptak arra is, hogy más településeken is játszhatnak, bajnokságban vehetnek részt, mert az MLSZ-nél hivatalosan bejegyzett csapat lett a Baráthegyi Sportegyesület.