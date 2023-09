Burgonyás recepteket elő. A tradicionális növény kedvelőinek pedig irány Putnok. A gömöri városban ebben az esztendőben is megtartják a Krumplifesztivált, ahol hagyományos és néhány különleges étel is az asztalra kerül. A helyiek által kedvelt egésznapos program helyszíne a Városi Sportcsarnok és annak környéke lesz, ahol a gasztronómiai finomságok mellett a hazai könnyűzenei élet több szereplője is szórakoztatja az érdeklőket.

Van rá igény

– A közösségépítés az egyik legfontosabb feladat a településen, de az elmúlt évek megpróbáltatásai csak ritkán tették lehetővé, hogy a lakosság közösen ünnepeljen. Most viszont már érezzük, hogy egyre többen igénylik a programokat, erre jó példa volt a legutóbbi Gömör Expo is – fogalmazott Tamás Barnabás, Putnok polgármestere. – Bízom benne, hogy a finom ételek és a jó koncertek sok embert mozgatnak meg most is.

Ragaszkodnak hozzá

A környékre régebben és még most is jellemző a mezőgazdasági munka. A burgonyatermesztésnek is nagy hagyományai vannak, éppen ezért nagyon sok gömöri étel tartalmaz krumplit. Évekkel ezelőtt ezért gondolta Putnok önkormányzata, hogy elindítja ezt az ősz elején aktuális programot. Az előzetes érdeklődés alapján látszik, hogy érdemes volt, hiszen az emberek gasztronómiai és kulturális szempontból is kedvelik a szeptemberi eseményt. Kötődnek, ragaszkodnak az évszak egyik kiemelt programjához, amely ezúttal is remek hangulatot ígér.

Felvonulás, kóstolás, koncertek

Pénteken fél tízkor kezdődik az esemény egy szüreti felvonulással, amely a városháza parkolójától indul, és a sportcsarnoknál felállított színpad elé érkezik. A délelőtti órákban mazsorettek, népzenei és néptánc csoportok szüreti hangulatú műsort adnak elő, közben pedig a megnyitót is megtartják. Déli 12 órától lehet megkóstolni a krumplis finomságokat. A sátrakban krumplis lepény, nudli, túrós ganca, rakott krumpli kolbásszal, sztrapacska, krumplis pizza és paprikás krumpli is készül, amit nokedlivel tálalnak. A délutáni program egy extrém sportbemutatóval kezdődik, majd egymást válták a könnyűzeni fellépők. A kilátogató közönséget szórakoztatja majd pénteken Suzy, a Nemazalány x Sofi, Ruszó Tibi, és a Club 54, akik Abba Show-val érkeznek a gömöri településre.