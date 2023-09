Klímaátállás – ez a legfontosabb célja annak a projektnek, amelybe Pécs és Budapest mellett a magyar városok közül a borsodi megyeszékhelyt is beválasztották száz uniós és 12 EU-n kívüli város közé. Az ezzel kapcsolatos konferencián zsúfolásig megtöltötték az érdeklődők a közgyűlés termét. Márton Ádám klímavédelemért felelős polgármesteri megbízott elöljáróban elmondta, mindannyiunknak lesz feladata, hogy együtt elérjük céljainkat.

Veres Pál, Miskolc polgármestere azzal kezdte: „az emberiség további fejlődésének alapja ez, felelősséggel tartozunk gyermekeink jövőjéért”.„Miskolc ma már modern városi környezetet jelent. S hogy mitől lesz egy város élhető? A környezettől, a társadalomtól függ, de egyik sincs meg a másik nélkül. Persze a gazdasági erőt sem engedhetjük el. A klímaváltozás nagy kihívás elé állít mindenkit” – emelte ki a városvezető.

Varga Andrea alpolgármester a megújuló energiákra fektetné a hangsúlyt, s szerinte az egyik legfontosabb a tömegközlekedés fejlesztése lenne.

Jakob Stolt tanácsadó örvendetesnek nevezte, hogy megtelt a terem, és ennyien érdeklődnek a téma iránt.„Mindenki segítségére szükség van. Szembesülhetünk nehézségekkel, sok ötlet falba ütközik, de tovább kell mennünk és dolgoznunk. Lehet, hogy nem mindig leszünk népszerűek, ehhez pedig bátorság kell, ahogy ahhoz is, hogy fontossági sorrendet kell felállítanunk, mi a következő cél” – sorolta a szakember.

Márton Ádám pogármesteri megbízott elmondta, négyszáz település közül választották ki Miskolcot olyan városok mellett, mint Barcelona, Párizs, Koppenhága vagy Helsinki.

„Földünk túlnépesedett... A közlekedés, a fűtés vagy a mezőgazdaság mind-mind hatással vannak a klímaváltozásra, ezért kell véghez vinnünk az átállást! Hőhullámok, viharok jönnek, ezekre fel kell készülni, de okosan kell bánnunk a vízbázissal is – mely Miskolcon kiemelkedő –, de a geotermikus energiába is érdemes beruházni, mondta Márton Ádám hozzátéve, hogy a Miskolci Egyetemmel is szoros az együttműködésük; az intézmény kutatás-fejlesztési potenciálja elengedhetetlen a sikerességhez.

„S hogy mit jelent pontosan a klímasemlegesség? Azt, hogy a város üvegházhatású gáz kibocsátása nem haladja meg a természetes elnyelőkapacitásokat, de nagyon fontos, hogy ezek egyensúlyba kerüljenek, mert az törékeny...” – mondta érdeklődésünkre a megbízott.

Miskolcot azért választhatták be a misszióba, mert rendelkezik a szükséges alapokkal, hogy ennek az ambiciózus vállalásnak eleget tudjon tenni, ahogyan a korábbiaknak is eleget tett. A város rendelkezik klímastratégiával, Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervvel (SECAP), Fenntartható Mobilitási Tervvel (SUMP), ezek elkészítéséhez szükséges kataszterekkel, tagja tematikus nemzetközi szervezeteknek (Polgármesterek Szövetsége, ICLEI). Emellett pedig Miskolcon zajlott le egy évvel ezelőtt Magyarország 2. Közösségi Gyűlése, melynek témája a levegőminőség volt, a HungAIRy LIFE integrált projektben pedig folyamatosan dolgozunk a levegőminőség javításán.