Jó egy esztendővel ezelőtt fejeződött be az a projekt, amelyet még ez előző önkormányzat indított el, a mostani pedig folytatta: a miskolci belvárosban felújították a Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola – korábban esztendőkön át üresen árválkodó – épületét. Az is inspirálta az átalakítást, hogy a Miskolci Kulturális Központ irodái és a Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium Zrínyi Ilona Gimnáziumban működő képzései is méltó helyet kapjanak.

Az előző önkormányzat szakemberei az épületbe tervezett Miskolci Művészeti Központra (így nevezték el a projektet) öt egymásra épülő modult dolgoztak ki. A rendelkezésére állt mintegy 800 millió forintból, kormányzati támogatásból, épületenergetikai célú pályázati forrás bevonásával az 1-es és a 2-es modulok kivitelezése kezdődött el a mostani önkormányzat írányításával 2021. nyarán és fejeződött be 2022-ben.

Készen a beköltözésre

Ebben a két modulban tehát a meglévő épület energetikai korszerűsítését és infrastrukturális fejlesztését végezték el, de beletartozott a tetőtér hasznos beépítése is. A kialakult tervek szerint ezekben a térstruktúrában – az első és a második emeleten – kapnak helyet a Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium elméleti tantermei, valamint – a harmadik emelten és a tetőtérben – a Miskolci Kulturális Központ adminisztrációs helyiségei. A megújult iskolaépület földszintjén egy 300 fős melegítőkonyhát és étkezőt alakítottak ki, amelyet a Miskolci Közintézmény-működtető Központ üzemeltet majd.

A további három – még csak tervasztalon létező – modul jövőbeni végrehajtásával a Csengey utcai iskolaépület – további lehetséges bővítések révén – egységes otthona lehet majd egy önálló miskolci középfokú (össz)művészeti képzésnek - tudta meg akkoriban a boon.hu.

Halasztani kellett

A felújítás után az volt a terv, hogy már tavaly ősszel megkezdődik a Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Gimnázium és a Miskolci Kulturális Központ költözése az új helyszínre. Ez azonban nem történt meg, az épület ma is üres. Megtudtuk, hogy a Miskolci Tankerületi Központ tavaly szeptemberben jelezte, a Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium csak idén június 1-je után költözne be az ingatlanba.

Mindezek ismeretében döntött a Miskolci Kulturális Központ (MKK), hogy gazdálkodási okokból - egyedül ugyanis nem képes a teljes épületet üzemeltetni – halasztja a költözést.

Új határidőket kaptak

Tavasszal azt tudtuk meg, hogy a két intézmény az új épület használatának jogát mikortól kapja, pontosabban kapta meg. Veres Pál polgármester döntése értelmében a Miskolci Kulturális Központ 2023. május 15-én vehette át a neki szánt épületrészt, a Miskolci Tankerületi Központhoz tartozó Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium 2023. június 1-jén kezdhette volna el a költözést.

Hangulatosan rendezték meg a Csengey-kertet

Fotó: Bujdos Tibor

Az épület láthatóan ma is üres, ám az udvara - Csengey-kert néven - éledt fel: a nyáron számos nagyon színvonalas rendezvénynek adott otthont, a Miskolci Kulturális Központ által hangulatosan berendezett terület. Az intézmények költözésének új időpontjairól kérdeztük a városháza sajtó osztályát, ám egyelőre nem érkezett válasz. Amennyiben megkapjuk az információkat, tájékoztatjuk olvasóinkat.