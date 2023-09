Saját fesztivállal kapcsolódik a Miskolc az országos Ars Sacra rendezvénysorozathoz szeptember 15-től 24-ig, az Éltető Lélek Alapítvány szervezésében. A szakrális programok valamennyi történelmi felekezet bevonásával születnek, egy tucat szerveződés összefogásával és Miskolc város támogatásával. Az értékes 46 miskolci ingyenes eseményen több mint 400 helyi kötődésű művész és fellépő közreműködik fontos városi helyszíneken. A Miskolci Ars Sacra Fesztivál tíz napja alatt közösségi napok és zenei ősbemutatók is lesznek. A részletekről szeptember 4-én, hétfőn, a miskolci Városháza Dísztermében számoltak be a programfelelősök.

Szentség a művészetben

„Az Ars Sacra, a szent művészet, amelynek motivációja bármilyen művészeti ágban az, hogy Isten szépségét és jóságát kifejezzük és a Mindenható dicsőségére alkossunk valamit. Az így született műalkotások imádkozva születnek, vagy maguk is imának tekinthetők” – mondta Szabó József, a diósgyőri római katolikus templom plébánosa. „A fesztivál nulladik napján, szeptember 15-én, a Fájdalmas Szűzanya emléknapján nagy városi zarándoklat lesz, amely több helyszínről indul. Ennek célja az országos fesztivál mottójához kapcsolódva az, hogy imádkozzunk a belső és a külső békéért. A zarándokutak csúcspontja lesz a Kálvária-dombon az emléknaphoz kötődő, általam celebrált ünnepi szentmise.”

„Saját imaszándékainkon túl, imádságaink a béke megteremtésére irányulnak majd. Mélyen hiszünk az ima erejében és hogy imádkozással sokat tehetünk a békéért. A fesztiválmottón kívül másik jelszavunk, hogy Járjuk be Miskolc valamennyi templomát!, amely ebben az esetben 40 szentélyt jelent” - fűzte hozzá később Seresné Horváth Zsuzsanna, a szakrális programok felelőse. „Mivel egy útvonal alatt ez képtelenség, ezért négy, különböző hosszúságú útvonalat hirdettünk meg. Az első a felsőhámori római katolikus templomból, a második a Sziklakápolnából, a harmadik a martinkertvárosi római katolikus templomból, a negyedik pedig a selyemréti római katolikus templomból. Az állomások részét képezik református és evangélikus templomok is. Egy-egy templomban körülbelül 20 percet fogunk időzni. A zarándoklathoz út közben is lehet csatlakozni, nem fontos az egész utat végigjárni. A célállomás minden esetben a Kálvária-kápolna lesz, amely aznap 16.30-tól tartja a búcsúját. Már több mint 60 fölött jár a jelentkezők száma, de még lehet jelentkezni a [email protected] e-mail címen.”

A közösségek erejével

Miskolc büszke rá, hogy nagyszabású fesztivállal kapcsolódik az Ars Sacra rendezvénysorozathoz.

„Múlt héten az országos Ars Sacra Fesztivál sajtótájékoztatóján voltam a fővárosban, ahol arról tudtam beszámolni, hogy mennyi minden készül itt Miskolcon. Ekkora helyi fesztivál, ennyire sokszínű és komplex programokkal városunkon kívül csak Budapesten lesz” – emelte ki Veres Pál házigazda, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere. „Az országos programsorozat jelmondata a Keresd a békét!, ami ma különösen aktuális, hiszen a szomszédunkban folyik egy valódi háború. Emellett beszélnünk kell arról is, hogy hogyan tudjuk megőrizni mindennapjainkban, önmagunkban és közvetlen környezetünkben a békét. A közreműködő művészek alkotásaikkal hozzájárulnak a béke üzenetének terjesztéséhez. Egy város akkor erős, hogyha vannak közösségei. Mivel Miskolcon nagyon erősek a vallási közösségek, ezért támogatnunk kell őket. Ez a fesztivál arra is felhívja a figyelmet, hogy legyünk nyitottak a szépre, valamint szellemi, társadalmi és kulturális értékeinkre, amelyekben gazdag ez a város.”

Összefogás és egység

A programsorozat a országos fesztivál mottójára épül.

„A Miskolci Ars Sacra összművészeti fesztivál alkotói a Keresd a békét! felszólításra reagálnak. Emellett az a célunk, hogy a keresztény értékeket és Miskolc kulturális életét gazdagítsuk, hiszen itt új alkotások is születnek” – számolt be dr. Várhelyi Krisztina, a Miskolci Ars Sacra Fesztivál fő szervezője, az Éltető Lélek Alapítvány alapító tagja. „Tizenkét civil szervezet, a miskolci nagy intézmények, mint a Miskolci Egyetem, a Herman Ottó Múzeum, vagy a Miskolci Szimfonikus Zenekar összefogásával valósulhat meg a rendezvénysorozathoz. A város legjelentősebb helyszíneit, például a Miskolci Művészetek Házát és a Zenepalotát is térítésmentesen a rendelkezésünkre bocsátották. A művészek nagy lelkesedéssel és lendülettel kapcsolódtak a készülethez, ők lesznek, akik a fesztivált megtöltik majd tartalommal. A zenei pályázatunkra például 17 rendkívül magas színvonalú pályamű érkezett, amelyeket a Miskolci Nemzeti Színházban fogunk bemutatni. A gyerekeknek rajzpályázatot, a felnőtteknek alkotói pályázatot hirdettünk, amelyekből kiállítás nyílik.”

A sajtótájékoztató további részében a zenei programokról Flach Antal zeneművész, a képzőművészeti programokról Máger Ágnes festőművész, az irodalmi programokról dr. Hortai Rita, a szakrális programokról Seresné Horváth Zsuzsanna számolt be, amelyekről külön, a konkrét események előtt tájékoztatjuk majd az olvasóközönséget. Czupper András, az István Nádor Borlovagrend nagymestere elmondta, hogy a II. János Pál pápa téren a diósgyőri plébánia szentmiséjéhez, imádságos és zenés dicsőítő estjéhez kapcsolódóan 2023. szeptember 23-án megáldják majd a fesztiválhoz kapcsolódó Béke Borát.