A közösségi épület mellett tíz tábori ház – emeletes ágyakkal és valamennyiben vizes blokkal – várja egész évben az idelátogatókat. Rozgonyi István, a település polgármestere kiemelte, négyéves időszakot zárnak le az átadóval.

„Számos beruházás történt az elmúlt esztendőkben. Elkészült a tornaterem és a hozzá tartozó parkoló, megújult a főutca, valamint a katolikus és a református templom is. A tábor helyén, a Bodrog mellett egykor egy nagy placcot alakítottunk ki, de akkor még nem tudtuk, mi lesz itt. Egy ismerősöm keresett meg, hogy szívesen csinálna a helyen egy beruházást. Aztán bekerültünk a Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programjába, így meglett a forrás is, majd kezdődhetett az ötletelés. A többi már történelem, megszületett a vízi tábor, 250 millió forintból, a Belügyminisztérium támogatásával” – mesélte a településvezető. Hozzátette, a későbbiekben szeretne még a folyó mellé egy csónakházat és stéget is kialakítani, valamint a partot „megnyitni”.

Büszke lehet mindenki

Dr. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője a polgármesterhez csatlakozva Bodrogkeresztúr fejlesztéseit emelte ki.

„Ez egy csoda! Büszke lehet a községre mindenki, hiszen sok áldozattal és türelemmel is járt az építkezés. A Fülöp, a gólya névnek története is van. Spanyolországból érkezett a madár, itt lelt otthonra és 12 éven keresztül élt itt. Nem véletlen, hogy beleszeretett a környezetbe. Az a célunk, hogy tovább fejlődjön a környék” – hangsúlyozta a térség országgyűlési képviselője, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese.