A nyár a legtöbb embernek a pihenésről, kikapcsolódásról szól, de nem így a polgárőröknek. A szolgálatra ilyenkor is szükség van sőt! A szokásos közbiztonsági tevékenység mellett megjelenik a rendezvények biztosítása is a feladatok között. Ugyanakkor a polgárőr rendezvényeket is ebben az időszakban tartják, így vármegyénk polgárőrnapját is a nyár folyamán rendezték meg Tiszalúcon.

De, hogyan is telt a vármegyénkben tevékenykedő sok ezer polgárőr nyara? Erről is kérdezte Horváth Imre, a Sziréna című podcastben Csóra Györgyöt, a vármegyei szervezet elnökét. Aki most először beszélt arról a nagy nyilvánosság előtt, hogy a visszavonulását tervezi a vármegyei szervezet éléről, persze elszakadni az önkéntes munkától, a közért való tevékenykedéstől nem szeretne.

Hallgassa meg a beszélgetést!