Az iskolakezdés előtti vásárlásokat általában a tanév kezdetét megelőző hetekben vagy hónapokban végzik a diákok és szülők, de néha előfordul, hogy csak az utolsó napokban szerzik be a szükséges eszközöket. Az iskolakezdés előtti vásárlások során kell a szükséges iskolai felszereléseket, ruhákat és egyéb dolgokat beszerezni. Portálunk meglátogatott néhány nagyobb áruházat, ahol azt tapasztalta, hogy kínálat van bőven, de vevők kevésbé.

Tóth Erzsébettel találkoztunk, aki elmondta, hogy szinte mindent beszerzett már, de bízott az utolsó pillanatos akciókban, de csalódnia kellett. „Csupán fogyóeszközöket szereztük be idén; például füzeteket, íróeszközöket és ruhákat, arra gondoltam, hogy lesznek jelentősebb leárazások, de nem ezt tapasztalom” – mondta. Hozzátette: idén 15-20 ezer forinttal költött többet a két gyermekének a beiskolázására. „Korábban is tetemesebb összeg volt a bevásárlás, talán az érzékelhetőbb, hogy a ruházati cikkeknél a boltok némi akciókkal csábítják a vevőket” – mutatott rá.

Kovácsné Szabó Tünde arról beszélt portálunknak, hogy akad még számára beszerezni való, mert első osztályba készül a gyermeke és a tanszerlistát egy hete kapta meg. „Természetesen készülünk már júliusban beszereztük az iskolatáskát és több ruházati cikket, de mivel még most kezdi az iskolát a gyermekem, így az írószerekre és tanszerekre többet kell költeni” – mondta. Azt is hozzátette, hogy az eszközöket szerzi még be. „Nem igazán vannak azok a klasszikus kiárusítások, de azért így is lehet jó áron beszerezni eszközöket, hiszen választék van bőven” – húzta alá.

Emelkedtek az árak

Árérzékenyek lettek az infláció miatt a vevők, az iskolakezdésre készülő családokat ezért van, ahol a tavalyi áron kínált tanszerekkel várják őket. Az iskolakezdésre azonban mindenképpen több tízezer forintot kell szánni, még kedvező árakkal számolva is.

A bruttó és a nettó átlagkereset május végéig 17,9, illetve 17,7 százalékkal nőtt az előző évhez képest, a reálkereset 3 százalékkal csökkent úgy, hogy közben az árak 21,5 százalékkal nőttek – írja a Világgazdaság. Azt is hozzátették, hogy hazánkban átlagosan 50 ezer forintot jelenthet egy gyermek beiskoláztatása.