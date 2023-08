A kutyának mindig biztosítani kell az árnyékot, ha tűzi a nap a kutyaházat, ott nincs jó helyen az állat ilyenkor – mondta Leiterné Cseke Alexandra, a Fidela Gazdiképző vezetője. Ha gödröt ás az udvaron, azt is azért teszi, hogy belefeküdjön és hűtse magát, ezért ne büntessük meg! - hívta fel a figyelmet Alexandra. Friss vize legyen mindig, és egy pancsolót is csinálhatunk neki, vagy meg is fürdethetjük – tette hozzá.