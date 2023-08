Török Sándorné Katalin látássérült, vakvezető kutya támogatására szorul. Jelenleg Piszke segíti őt a mindennapokban, de velük van korábbi társa, Morisz is, aki már tizenegy éves, így jól megérdemelt „nyugdíjas” éveit tölti a gazdikkal. Ez a szerencséje Katalinnak, hiszen bő öt évvel ezelőtt, 2018. január 31-én reggel éppen a labradornak köszönhette, hogy nem került komolyabb veszélybe az élete.

Morisz riasztotta a férjet

„Előtte egy nappal voltam Debrecenben, ahol személysegítői vizsgán vettem részt, akkor fogyatékkal élő embereknek segítettem. Hazafelé már rosszul voltam a buszon, négyszer is leszálltam, szédültem, hánytam... Aztán otthon már jobban lettem, majd másnap ismét rámtörtek ezek a kellemetlen tünetek. Készültem volna dolgozni, és Morisz követett a fürdőszobába. Próbáltam kiküldeni, de nem tágított. Az volt a szerencsém, hogy engedtem neki. Lerogytam a wc-re, nem tudtam segítséget kérni, szinte magamon kívül voltam. Ő riasztotta a szobában alvó férjemet, s bár én eleinte nem akartam, hívta az orvost. Tényleg Morisznak köszönhetem az életemet, mert ha nem jön be, talán meg sem maradok” – elevenítette fel a történteket Katalin, akinek a kórházban azt mondták: túl van egy infarktuson... Kiemelte: sokat köszönhet a férjének, családjának, akik segítették átvészelni azt az időszakot.

Fotó: GYA

Példát mutat a gazdi is

A gyengénlátó Kata önkéntes kölyöknevelőként aktív tagja a baráthegyi közösségnek, egyébként call centeresként dolgozik home office-ban.

„A kölykök nyolchetes korukig nála vannak az anyakutyával együtt, utána kerülnek a kölyöknevelő családokhoz. Ő a negyedik ilyen, összesen öten vannak, a többiek nem látássérültek. Tehát ő a folyamat elején van jelen, mely nagyon fontos időszak, ilyenkor elengedhetetlen, hogy nyugodt, csendes körülmények között cseperedjenek. Nagy dolog ez, Katalin példát mutat” – mondta el érdeklődésünkre Berta László, a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola kommunikációs vezetője.

Kutyák, elit kiképzésben

„Már a negyedik alom volt nálam, de még nem hagyom abba, hogy az alapítványnak, sorstársaimnak segítsek. Csinálom, amíg bírom, mert ez egy nagyon szép, nemes feladat. Szeretnék adni. Nemrég csináltunk egy szigetelt kiskutyaházat az alapítvány segítségével, nekik is nagyon sokat köszönhetek” – folytatta Katalin.

A vakvezető kutyák képzésének egyébként alapesetben nem része, hogy felismerjék, ha a gazdájukat ilyen jellegű rosszullét éri. A Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola kommunikációs vezetője azonban elmondta, már vannak elit kiképzésben résztvevő kutyák is. Rumi például nemcsak remek vakvezető kutya, hanem azt is megtanulta, hogyan jelezze gazdája epilepsziás rohamait.