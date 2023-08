A közönség most is meghallgathatja a Kiss Csaba és barátai zenekart, valamint az Excelsiort. A két állandó fellépő mellett idén itt lesz még a Power Of Cover, az Ageless és a B. M. V.

„Magán kezdeményezésből született az első fesztivál öt évvel ezelőtt – emlékezett vissza a kezdetekre Kiss Csaba szervező. – Nagy segítségünkre van az Új Bányamécs Baráti Kör, akik pályázaton nyernek pénzt mindig a rendezvényre, valamint intézik az engedélyezési részét is a programnak. Még akkor is megtartottuk a fesztivált, amikor covid volt, mert augusztusra már oldódtak a megkötések. A rock különféle műfaját hallhatja a közönség ezen a napon: hardot és metált is zenekaronként körülbelül ötven percben. A Kiss Csaba és barátai zenekar huszonhárom éve alakult meg, én szüleim révén kötődöm Pereceshez, az Excelsior vezetője pedig még most is itt él.”

Vendégként is csodálatos élmény a rendezvény

Andervald György elmondta, ők már ötödik alkalommal lépnek fel a perecesi színpadon, ahova előtte sosem járt ki, hiába helyi lakos.

„Már bánom is, mert annyira csodálatos élmény: az a gyönyörű erdei környezet, a felújított színpad, a színvonalas hangosítás és a kiváló közönség! Le a kalappal a szervezők előtt! Mindenkinek szívügye lesz a fesztivál, ha egyszer kijön rá. Országosan elismert együttesek híres zenészeivel is találkozhat itt az ember a közönség soraiban, például Zselencz Laci rendszeresen meglátogatja a rendezvényt” – mondta az Excelsior gitárosa. Az együttes 1986-ban alakult meg, saját számaikkal felléptek több tehetségkutató tévés műsorban is, tavaly a negyedik Perecesi Rockfesztiválon ünnepelték fennállásuk 35. évét.

Az Ageless a 80-as, 90-es évek popsikereit játssza rockköntösben. A Power Of Cover irányvonalát a Velvet Revolver, a Dead Daisies, a Black Stone Cherry és a ZZ Top adja. A B. M. V. pedig 1979 óta létező rockbanda, ami első sikerét a Pesti Műsor tehetségkutató versenyén érte el.

Az V. Perecesi Rockfesztiválra a belépés díjtalan.