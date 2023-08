„Tulajdonképpen turista-státuszban vagyunk itt, mert a fiam a Miskolci Rendvédelmi Technikumban edzőtáborozik. Negyven perces sétával értünk ide – szigorúan az árnyékos oldalon –, aztán be is ültünk frissíteni. Egyébként figyelünk a vízfogyasztásra, használunk fényvédőt, de kalapot nem hordunk, mert vigyázunk a frizuránkra! Talán majd, ha idősebbek leszünk. Általánosságban persze örülünk a jó időnek, szeretjük a nyarat, a meleget, otthon járunk strandra és tópartra is” – mesélték mosolyogva.

Vízosztás még nincs, párakapuk igen

Megkerestük a városháza sajtóosztályát, hogy terveznek-e vízosztást, illetve a párakapukról is érdeklődtünk.

„Vízosztást harmadfokú hőségriasztás esetén szokott megrendelni az önkormányzat a MIVÍZ Kft-től, egyelőre azonban ilyen riasztást nem rendeltek el. Az elmúlt hetek szokatlanul hűvös őszies időjárása után a reggelek még most is hűvösebbek, hőség inkább csak a késő délelőtti, illetve a délutáni órákban tapasztalható, ennek ellenére a miskolciak kényelmét szem előtt tartva párakapuk jelenleg több helyszínen is üzemelnek városszerte, például a Centrum Áruház előtt, a Szent István utcán, a Klapka utcai OTP mellett, a Szentgyörgy utcai posta előtt, az Otthon téren és az Árpád utcán” – írták.

Mint arról portálunk is beszámolt, a szezonális karbantartást követően a városi ivókutak is üzemszerűen működnek: többek között Lillafüreden a LÁÉV kisvasútnál, az Erzsébet sétányon, a Majális parknál, a Tapolcai Parkban, a Hejőligetben, illetve a Népkertben. 2022-ben a Mivíz által pályázati forrásból telepített új ivókutak is üzemelnek a Búza téren, a Népkertben, a II. János Pál pápa téren, a Kemény Dénes Városi Sportuszodánál, illetve az Avastetőn.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint szerdán is napos idő valószínű, gomoly- és fátyolfelhőkkel, többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a minimum-hőmérséklet 11 és 19, a csúcsérték 29 és 34 fok között várható. Csütörtökön és pénteken a maximum-hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű – záporok, zivatarok előfordulhatnak –, míg hétvégén a csúcsérték 29 és 35 fok között alakul. Emellett az UV-sugárzásra is figyelnünk kell.