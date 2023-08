Elkészült Miskolc napenergia térképe. Az Envirosense Hungary Kft. a Magyar Napelem Napkollektor Szövetséggel együttműködve elkezdte egy országos napenergiatérkép létrehozását. A szolgáltatás a www.napenergiaterkep.hu oldalon keresztül érhető el, amely folyamatosan bővül. Miskolc napenergiatérképe is elkészült, és hamarosan elérhető lesz a honlapon. A projekt részleteiről sajtótájékoztató keretében számolt be szerdán Veres Pál, Miskolc polgármestere és Tomor Tamás, az Envirosense Hungary Kft. üzletfejlesztési igazgatója. Veres Pál arról beszélt, hogy komoly lépés lehet, hogy alternatív fenntartható fejlődés iránybába mozduljon a város. „Jelentős fejlődésre szorul a város napelem energia tekintetében” – mondta. Hozzátette: fontos azzal tisztába lenni, hogy hova tudnak ehhez megfelelő eszközöket elhelyezni.

A klímaváltozás miatt szükséges

„A klímaváltozás hatalmas kihívások elé állít minket és a napenergia egy lehetőség is, hogy a jövő számára élhető maradjon a bolygó” – hangsúlyozta. Arra is kitért, hogy a város elkötelezte magát, hogy a szén-dioxid kibocsátását 2050-re nagyjából nullára csökkentse. „A mi vállalásunk az, hogy ezek a célok 2023-ig elinduljanak és külön öröm, hogy Miskolcról is megvalósult ez a térkép” – mondta a polgármester.

Tomor Tamás már arról beszélt, hogy egyedülálló technológiával dolgoznak egy ilyen térkép megalkotásánál. „Légifotókból és hőfelvételekből alkotjuk meg ezeket a képeket” – ismertette. Azt is elmondta, hogy ez egy országos térképezési program, amelynek harmadik állomása Miskolc. Arról is szólt, hogy egy olyan program, amely idén 80 városra fog kitérni. „Ez a légifelmérés 2021-ben valósult meg és minden tetőszerkezeti felépítését vizsgálta és a hőfelhasználásról is adatokat készítettünk” – mondta.