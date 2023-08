Türelmet kérnek

„A miskolctapolcai parkolási helyzettel kapcsolatos érdeklődését illetően fontos megjegyezni, hogy az ottani nagyparkolónak csak egy kisebb része lett átadva ideiglenes felvonulási területként a kivitelező részére, az Iglói utcai parkoló pedig továbbra is üzemel. Az utak felújításának tervezése és kivitelezése során számos szempontot kell szem előtt tartani, az ilyen kategóriába tartozó beruházások viszont nem tartoznak abba a körbe, ahol környezetvédelmi vagy egyéb hatástanulmány készítése feltétele lenne a beruházásnak. Az útfelújítások miatt az arra közlekedőknek ideiglenesen forgalmirend-változásra kell számítaniuk. Természetesen a Városgazda és a kivitelező igyekszik mindezt minél kisebb fennakadással végrehajtani, az utakhoz viszont nem tudnak úgy hozzányúlni, hogy legalább egy ideig ne kelljen azokat lezárni, a forgalmi rendet pedig módosítani, ez értelemszerűen átmenetileg megnehezíti közlekedést és a parkolást a környéken.

Az Iglói utcában lévő buszmegállókat áthelyezték a Bay Zoltán téri parkolóba, ahol ideiglenes megállót alakítottak ki. A buszközlekedés biztosítása érdekében a parkolóban húsz helyet átmenetileg megszüntettek, ezért a felújítás ideje alatt a gépkocsival közlekedőknek érdemes az Enyedi György utcai nagyparkolót vagy a Győri utcai díjköteles parkolót használniuk. Megkezdődött a Fagyöngy utca, a Csabai utca és a Görömbölyi utak felújítása is. A kivitelezéssel érintett szakaszokon forgalmirend módosítás, egyirányúsítás, valamint félpályás forgalomkorlátozás érvényes, így a parkolóhelyeket is korlátozott számban lehet igénybe venni.

Miskolctapolca fekvése és közlekedési adottságai miatt, egy ilyen mértékű útfelújítási program a megszokottól is több bonyodalommál, az autóval közlekedők számára pedig fennakadással járhat, ezt a helyzetet nehezíti, hogy a környéken alapból korlátozott az elkerülőutak száma, sok helyen szinte lehetetlen gépkocsival kerülni. Mivel építési területről van szó, az ilyen munkák jellemzően por- és zajterheléssel járhatnak, valamint befolyásolják az érintett terület gyalogosos és gépjárműforgalmát, illetve átmenetileg korlátozhatják a parkolási lehetőségeket. Miskolcon nagyon sokan közlekednek autóval, ami hosszú évek óta komoly kihívás elé állítja a város közlekedését tervező és az azért felelő szakembereket. A turisztikailag kiemelt zónákban pedig – főleg nyáron – ugrásszerűen meg tud növekedni a gépkocsik és a parkolóhelyet keresők száma, ezek az okok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a forgalmirend változással járó beruházások az ilyen területeken a megszokottnál is több kellemetlenséggel járhatnak az ott élők és az arra közlekedők számára. A Városgazda és a kivitelező ezért a lakosság és a közlekedők megértését és türelmét kéri, valamit felhívják a figyelmet arra, hogy a felújítással érintett útszakaszokon kiemelt figyelemmel közlekedjenek”.