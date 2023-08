Éppen 60 éve, 1963. augusztus 20-án avatták fel az Avas kilátót. Az évforduló kapcsán rendezvénysorozattal készül a hálás utókor, magát a kilátót pedig épp napjainkban újítják fel. Történetéről néhány plusz információt osztott meg velünk Simon Gábor építész is, aki az építkezés idején építészmérnök hallgató volt a Budapesti Műszaki Egyetemen.

– A most 60 éves avasi kilátó rendkívül karakteres formájú, különleges szerkezetű épület, nem csoda, hogy Miskolc jelképévé vált – mondta portálunknak. – A budapesti Középülettervező Vállalat (KÖZTI) tervezői, Hofer Miklós építész és Vörös György szerkezettervező nevét olvassuk legtöbbször az épület építése kapcsán, a kivitelező Borsod megyei Állami Építőipari Vállalat (BÁÉV) építésvezetőjének, Andrássy Károlynak, valamint a különleges vasbetonszerkezet állványozási és zsaluzási munkáit irányító Neubauer Sándor művezetőnek a nevei azonban rendszerint lemaradnak a híradásokból. Andrássy Károly igen neves miskolci épületek megvalósítását irányította, például a Miskolci Nemzeti Színház 1950-es évek végi rekonstrukcióját, és a sportcsarnokét, vagy épp a megyei könyvtárét, de nevéhez fűződik az ÉMÁSZ székházának építése is. Nem szerepel Menner László építész főmérnök neve sem, aki a beruházó városi tanács részéről felügyelte a munkát. Nem szándékos az elhallgatás, de elsikkad az ő nevük, pedig megérdemlik, hogy együtt, egy helyen szerepeljenek a tervezőkével. Ők is hozzájárultak, hogy magas színvonalon valósuljon meg a kilátó – jegyezte meg Simon Gábor.

A gyermekmászóka középpontjában

A kilátó története kapcsán az előzményekről beszélt: az első kilátó 1906-ban II. Rákóczi Ferenc fejedelem hamvainak Kassára szállítása tiszteletére épült az Avastetőn. A fagerendákból épített tornyot később lebontották. A második kilátó, a Szeghalmy Bálint által tervezett torony 1956. december 11-én egy szovjet tank lövése miatt égett le, a faszerkezet megsemmisülése után a vasbeton tartóoszlopot és csigalépcsőt elbontották.

– Pontos helyét sokan nem ismerik – jegyezte meg az építész. – A Horváth-tető játszóterén most is meglévő, II. világháborús vasveton megfigyelőbunker mellett, a kúp alakú gyerekmászóka középpontjában állt.

Simon Gábor építészmérnök egyetemista volt, amikor a kilátó épült

Fotó: Ádám János



A harmadik, azaz a mostani kilátó tervezésére 1958-ban tervpályázatot írtak ki, amelyet Hofer Miklós nyert meg. A győztes terv egy kőburkolatú, tömör bástya jellegű épület volt.

– Szerencsére nem az valósult meg. Végül Hofer Miklós új megbízás alapján tervezte a Miskolc emblémájává vált, most 60 éves kilátót.

– Miért nem a győztes terv valósult meg? – kérdeztük.

– A tervpályázatban 6-8 épület terve szerepelt, nekem megvan egyébként az egész anyag. Alapvetően kétféle javaslatuk volt. Az egyik egy tömör torony, bástyaszerű, a másik pedig extra, de nem a mostani kilátóhoz hasonló: hatalmas, konzolos szerkezetű. Aztán hivatalosan kihirdették az első díjat. Hogy végül miért nem a nyertes terv valósult meg, nem tudni, de tény, hogy a miskolci városi tanács az első díjas tervezővel, Hofer Miklóssal külön tárgyalásokat folytatott, végül új, modern és attraktív megoldás született.

Épülhetne libegő is

Kérdeztük, tetszett-e a miskolciaknak a kilátó. (Miskolci tulajdonság vagy sem, gyakorta sok az ellenzője az új középületeknek – a szerk.)