Beszélgetések, üdvözlések közepette gyűltek össze hétfőn a Miskolci Szimfonikus Zenekar tagjai a miskolci székházukban, ahol az előre meghirdetett időponthoz képest húsz perc késéssel kezdődött el az évadnyitó társulati ülés, mivel Badány Lajos, Miskolc alpolgármestere később érkezett a rendezvényre. De nem emiatt lett kissé kényelmetlen a társulati ülés hangulata.

Sűrű programmal indulnak

Szászné Pónuzs Krisztina, a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezetője azzal kezdte a köszöntés után a mondandóját: bízik benne, hogy kicsit könnyebb lesz ez az évad, mint a megelőző három volt. Mindig igyekeznek megtenni mindent azért, hogy a problémák ellenére is a legjobb arcát tudja mutatni a zenekar. Májusban már elkezdték a bérletek értékesítését, ami már szép számban fogy, ebben az évben is a programjuk gerincét a bérletes koncertjeik alkotják.

– Nagyon szeretném megköszönni a kollégáknak, akik részt vettek az olaszországi turnénkon. Úgy gondolom ismét nagyon sikeres három hangversenyt tudhatunk magunk mögött. A fogadó fél szeretné az együttműködést fenntartani, koncert és napszámban is bővíteni a jövőben. Dolgos augusztus vége és szeptember vár ránk, a héten rögtön három hangversenyünk lesz Miskolcon, Szerencsen és Borsiban, illetve szeptember végéig minden héten két hangversenyt fogunk tartani, ami elég kemény felütés, de aztán igyekeztünk úgy összeállítani a programot, hogy vállalható legyen – mondta el az ügyvezető.

Nyugodt, biztonságos környezet

Badány Lajos elmondta: számára nyilvánvaló, hogy amikor forráshiányos a város gazdálkodása, a kultúra akkor is nagyon lényeges. Megköszönte a zenekar tagjainak a munkáját és, hogy jó hírét viszik a városnak szerte a világban. „Arra biztatom önöket, hogy tartsák meg ezt a lelkesedésüket, tartsák össze ezt a társaságot, hiszen számunkra fontos, hogy Miskolc zenei élete is öregbítse a hírünket” – tette hozzá.

Dr. Ignácz Dávid, Miskolc jegyzője az állandóságot emelte ki. Mint elmondta, az elmúlt hatvan évben mindössze négy művészeti vezetője volt a zenekarnak, ami egyet jelent az állandósággal és ez a megtartó ereje is a csapatnak. Számíthatnak egymásra, a városvezetésre, tudják, hogy mik az irányok és a művészeti irányok, nyugodt, biztonságos környezet van, ami kifelé is sugárzik.

Anyagi elismerést is szeretnének

A beszédek után szót kért Kautzky József, a brácsa szólam tagja, aki megköszönte az elismerő szavakat.

„Mindig kívánnak nekünk lelkesedést és kitartást a munkánkhoz, csak nem tudom tudják-e, alpolgármester úr tudja-e, hogy a mi bérezésünk az gyakorlatilag... nem tudom milyen szót lehetne használni... megalázó. Erről esett-e szó valamilyen módon, hogy így is elismerik a munkánkat?” – tette fel a kérdést, melyet ováció és vastaps fogadott a zenekar tagjainak részéről.

Dr. Ignácz Dávid jogosnak és igaznak mondta az elhangzottakat. Jelezte: számolnak hetente, havonta és egyeztetnek az ügyvezetővel.

– A jövő évi költségvetés tervezése már most elkezdődött, terveink szerint decemberben elfogadásra kerül, így rövidesen ügyvezető asszonnyal egy újabb csörténk lesz, ő harcosan védi a kollégák bérét. Látszik, hogy már ebben az évben is egy pici emelésre volt lehetőségünk… – mondta, de közbevágtak, hogy nem volt. Majd helyesbített, hogy a kötelező béremelésről van szó. Hozzátette, hogy ezt saját forrásból kellett előteremteni. Látják, hogy ez nagy probléma. Amit lehet megpróbálnak megtenni és bízik benne, hogy biztató szavakkal tud majd januárban, februárban érkezni a bértárgyalások után.

– Próbálunk egyensúlyozni és rengeteg belső vívódás van ebben a városvezetés részéről, hogy melyik ujjunkba harapjunk bele? A könyvtár, az egészségügy, a háziorvosi rendelők, egyébként a közösségi közlekedés, amibe gyakorlatilag most nyolcmilliárd forintot öntünk bele úgy, hogy azért alapvetően nem látszik a vége? Számtalan megoldhatatlan problémával küzdünk, ami nem csak itt Miskolcon jelentkezik, hanem más városokban is – mondta a jegyző.

Új első karmester

Szászné Pónuzs Krisztina megköszönte a felvetést, egyet értve vele, de azt is elmondta, hogy a város vezetése igyekszik mindenben támogatni a zenekart. Kitért arra is, hogy ettől az évtől Antal Mátyás művészeti vezető marad tiszteletbeli pozícióban, lehet hozzá fordulni szakmai ügyekben, de kicsit kevesebbet lesz jelen. Mellette a zenekarnak első karmestere lesz Thomas Herzog személyében, aki hangversenyeket fog vezényelni és szakmai programokat is fog tartani.