Augusztus 25-26-27-én péntektől vasárnapig harmadik alkalommal rendezik meg az Artúr Napok Fesztivált Szerencsen. A régió legnagyobb nyárzáró zenei fesztiválja minden korosztályt és zenei igényt kielégítő programokat kínál. A koncertek helyszíne a már korábban megszokott: a 37-es útról Miskolc irányából Szerencsre érkezve, közvetlenül a várostáblánál lévő benzinkút jobb oldala. Augusztus 25-én pénteken a következő fellépők szórakoztatják a közönséget: az EDDA Művek, a Hooligans, majd ByeAlex és a Slepp, éjfél után az AK26, az éjjelt pedig DR BRS pörgeti fel. Augusztus 26-án szombaton kora este Stand up-pal indít a fesztivál, Janklovics Péter lép színpadra, őt követi a Follow the Flow. Este fél kilenckor Ákos, fél 11-től a Tankcsapda csapatja majd. Éjfél után a Groovehouse, majd a Kozmix zenél, a programot Dj Dominique zárja. Vasárnap 17 órától a gyermekeket várják a színpadhoz, hiszen Kovácsovics Fruzsina műsorát láthatják, azt követően az Ámokfutók, Krisz Rudi és Zoltán Erika is énekel majd. Este háromnegyed kilenckor a Halott Pénz, 22:15-től pedig Majka zárja a háromnapos zenei fesztivált.

A csoki sem marad el

A vasárnapi családi délután mindenki számára ingyenes, ahol helyi zenekarokkal találkozhatnak a látogatók 11:30-tól 16 óráig. A számos, neves fellépő mellett természetesen a csoki is főszerepet kap. Idén 100 éves a szerencsi csokoládégyártás, ezért a kísérőprogramokban lesz egyebek mellett csokigyár látogatás, a gyerekek pedig csoki útlevéllel járhatják a helyszíneket, amelyről bővebben még beszámolunk majd. A program teljes ideje alatt a rendezvény valamennyi vendéglátóhelye és a vidámpark is nyitva tart. A tizedik életévet még be nem töltött gyermekek számára, szülő kíséretével a belépés ingyenes. A programokkal kapcsolatban bővebben a www.arturnapok.hu weboldalon, illetve https://www.facebook.com/Szerencsi.ARTUR.NAPOK.Fesztival Facebook oldalon lehet tájékozódni.