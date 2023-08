A szerencsi csokoládé száz éve az itt élőknek is nagyon fontos, de nemcsak a múlt, a jövő számára is meghatározó – mondta Koncz Zsófia miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő ünnepi beszédében. Hogyan tudott a hazai édességgyártás bázisa lenni Szerencs? - tette fel a kérdést, hiszen ebben a térségben a bor volt a kiemelkedő termék, de ugyanerről a vidékről lett híres a csokoládé is. A szerencsi csokoládé 2015-ben bekerült a Nemzeti Értéktárba. De amit mindenképpen ki kell emelni – mondta az országgyűlési képviselő, hogy példaértékű a Nestlé és a Szerencsi Bonbon Kft. és az itt élők összefogása. Fantasztikus édesipari termékek kerülnek ki a gyár és a manufaktúra egyedülálló kapcsolatából.

Mindent megmutatnak a látogatónak

A fesztivál kapcsán Koncz Zsófia rámutatott: óriási az érdeklődés a koncertek iránt, de a csokival kapcsolatos programelemek, mint a például a Csokiútlevél is sikerre van ítélve. Ezen keresztül be tudják mutatni a várost az ide látogatóknak, a Szerencsen működő cukrászdákat, a 100 éves jubileumra készült kiállítást, illetve a turisztikai központba, valamint a csokigyárba is ellátogathatnak az érdeklődők. Így a vendégeknek mindent meg tudnak mutatni, amire büszkék – fűzte hozzá a miniszterhelyettes.