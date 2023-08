Szent István király-napja apropójából rendezett ünnepi közgyűlést a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat augusztus 18-án, pénteken a Vármegyeháza Dísztermében. Az ünnepi beszédeket követően a történelmi egyházak képviselői megáldották az új kenyeret, amelyet Galamb Alex sütött meg. Bánné dr. Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke pedig megszegte azt. Az ünnepség utáni állófogadáson Tállai András parlamenti államtitkár, a Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese, országgyűlési képviselő mondott pohárköszöntőt.

„Fontos nap ez a mai. Mi ugyanis, akik a teremben helyet foglalunk, nagy felelősséggel tartozunk hazánk iránt. Ki-ki más minőségében, de a magyar nemzetet szolgálja, szűkebb és tágabb pátriájában, önálló elhivatottságából, de mindenképpen a nép által” – mondta köszöntőjében Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke. „Aki ismeri a múltat, az ismeri a jelent és tervezheti a jövőt is. Ma a háborúk és válságok korát éljük, ami kontextus ad az ünneplésnek. Ezekben a pillanatokban a mindennapi döntéseknek is komoly súlya van. Döntések előtt pedig illik számba vennünk a múltat.”

Isten, haza, család

A megtartó Isten, a védelmező család és az otthonul szolgáló haza mind Szent István-i értékek, amelyek máig megtartják a nemzetet.

„Szent István hagyatéka az összmagyarság iránytűje, amely máig szilárd alapot jelent egy folyamatosan változó világban is. Szerencsések vagyunk, hogy az államalapító honatya írásba foglalta bölcsességeit. Úgy kell szeretnie az uralkodónak saját népét, ahogyan az atya szereti a gyermekét. István király intelmei Imre herceghez azonban nem csupán egy atya iránymutatásai, de elvek mentén megfogalmazott útmutató is a nemzet fennmaradása érdekében. Szent István-i elvek: a keresztény értékek megőrzése, a világi és egyházi elöljárók tisztelete, a türelmesség fontossága, a multikulturalitás torzítatlan lényege, a döntéshozás súlya, az elődök megbecsülése, az imádság jelentősége, valamint a kegyesség és az irgalmasság erénye. Mindezek jelentették az értékrendszer alapját egy újszülött nemzeti egység számára, amely az összmagyarság megteremtésével ezer évig fent tudott maradni. Aggastyán nemzetünk az európai államok között is megbecsülést érdemel. Mi vagyunk azok, akiket valóban megedzett a történelem, de megtörni egyszer sem sikerült bennünket. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az Alaptörvény első sora: Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot és hazánkat a keresztény európai civilizáció részévé tette! Nemzetünk számára a hit a túlélés motívuma. Nekünk a megtartó Isten, a védelmező család és az otthonul szolgáló haza a legfontosabb érték” – emelte ki a vármegyei közgyűlés elnöke.

A legszebb vármegye

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye az egyetlen hazánkban, amely két Unesco világörökséggel is rendelkezik.

„Magyarországnak kevés olyan természeti és történelmi kincsekben gazdag és megejtően szép vidéke van, mint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye” – hangsúlyozta ünnepi beszédében Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár. „Bár a mérleg bal serpenyőjében ott van a szocializmus és a rendszerváltás elnehezítő öröksége is. A kifosztott magyar Ruhr-vidék, a lelakatolt gyárak, a bezárt bányák, a kínzó munkanélküliség. Viszont van egy jobb serpenyő is, amiben benne van Tokaj és Aggtelek. Hány olyan vármegye van Magyarországon, amelyben két Unesco világörökség is van? Ugyanakkor említhetném: Lillafüredet a Zsófia-kilátóval, Széphalmat, Sárospatakot, a Diósgyőri, a Regéci és a Füzéri várat, vagy a bőcsi Borsodi Sörgyárat, illetve a DVTK újra NB1-es futballcsapatát. Minden siker előfeltétele az, hogy az itt élők higgyenek a szülőföldjükben és a saját jövőjükben. Ne a bal, hanem a jobb serpenyőjét lássák maguk előtt! Ez alapján rendezzék be életüket, településüket és vármegyéjüket! Legyenek büszkék természeti kincseikre, történelmükre és arra a munkára, amit már idáig elvégeztek! Kérem Önöket, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy a fiatalok szeressenek itt élni és itt képzeljék el jövőjüket!”

Szent Korona országa

Szent királyunk nemcsak megszerezte, de képes volt meg is tartani állama erejét és függetlenségét.

„A magyarok története a Kárpát-medencében Emese álmával kezdődött és Sarolt álmával folytatódott. A legendák szerint a fejedelemasszonyt álmában meglátogatta Szent István vértanú azzal az üzenettel, hogy a születendő gyermeknek a Stephanos (jelentése: korona), magyarul István nevet adja. Ugyanis az ő nemzetségének jár először korona és királyság a magyarság történetébe. Államiságunk gyökerének ez az eredetpontja. A mi történelmi feladatunk úgy szól, hogy nálunk jóval hatalmasabb birodalmak szorításában kell megtalálnunk és megállnunk a helyünket. Ehhez pedig függetlenség és erő kell, ami ritkán jár együtt. Szent István érdeme, hogy sikerült egyszerre független és erős nemzetet alapítania a Kárpát-medencében. Személyében egyesült nyugat és kelet erénye, amit mi sem bizonyít jobban, mint, hogy a római és a görögkatolikus egyház is szentjei között tartja számon. Évszázadokig a Magyar Királyság volt a híd Európában kelet és nyugat, észak és dél között, amelyet napjainkig a Szent Korona tartott meg” – vezette le Nagy János.”

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornokot tüntette ki a Rákóczi-lánc díjjal. A kitüntetést Bánné dr. Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke és Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár nyújtotta át.