Vörös kódot vezetnek be hazánkban, amikor az átlaghőmérséklet várhatóan három egymást követő napon meghaladja a 27 Celsius fokot, vagy mínusz 7 Celsius fok alá csökken. Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár javaslatára az elmúlt négy napban ismét érvényben volt a vörös kód az Országos Meteorológiai Szolgálat jelzésével, valamint a harmadfokú hőségriasztással összhangban. Ez idő alatt minden bentlakásos szociális intézménynek kötelező befogadni és ellátást nyújtani a rászoruló hajléktalan, idős embereknek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény protokollja szerint – írja a Szociális Ágazati Portál.

A nyár és a tél kiemelt időszaknak számít a hajléktalanellátó intézményekben, amikor nagyobb erőbedobással dolgoznak. A járókelőket vármegyénkben is arra kérik, hogyha bajba jutott hajléktalan emberrel találkoznak közterületen, akkor az Észak-magyarországi Regionális Diszpécserszolgálatot riasszák a 06-46-530-268-as telefonszámon, vagy ha eszméletlen, akkor a mentőket a 112-es segélyhívószámon.

Életmentő kérdések

- Amennyiben az országban vörös kód lép életbe, mi mint diszpécserszolgálat kiküldjük a régiónkban működő hajléktalanellátó intézményeknek a protokollt, ami erre az időszakra érvényes. A sok éves gyakorlatból adódóan már fel vannak készülve rá – nyilatkozta szerkesztőségünknek Kocsenga Anton, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által működtetett Észak-magyarországi Regionális Diszpécserszolgálat vezetője. - Nyáron fokozottabb figyelmet fordítunk a fedél nélküliekre és a helyi lakosokat is megkérjük rá. Hogyha valaki úgy ítéli meg, hogy hajléktalan embertársa bajban van, akkor mindenképpen értesítse diszpécserszolgálatunkat! Viszont érdemes előbb beszélgetést kezdeményezni vele, hogy helyesen tudja tájékoztatni a hívásfogadó munkatársat a problémáról és a helyszínről. A leghasznosabb kérdések a rászoruló felé, hogy miben segíthetünk? Van-e elegendő innivalója? Van-e hol laknia? Meg tud-e nevezni olyan hozzátartozót, akit értesíteni lehet? Ha ezekre nem tud biztosan válaszolni az illető, onnantól a diszpécser átveszi az ügyet. Amíg krízisautónk a helyszínre ér, addig azt szoktuk kérni a hívótól, hogy maradjon a rászoruló mellett. Ez Miskolcon belül körülbelül fél-egy órát vesz igénybe. Amikor befut hozzánk egy telefonos bejelentés a rászoruló tartózkodási helyéhez legközelebbi - nem feltétlenül csak a máltai szeretetszolgálathoz tartozó - intézményt keresi meg koordinátorunk, hogy az adott személy be tudjon menni oda. Ilyenkor szállást és tisztálkodási lehetőséget, valamint étkeztetést kap. Tapasztalataink szerint ezeket a szolgáltatásokat a nagy melegben a hajléktalanok, ha tehetik, igénybe veszik. A máltai szeretetszolgálat ezen felül Miskolcon napi kétszeri orvosi ellátást és jogi tanácsadást is biztosít számukra.

Éjszaka is betérhetnek

A Vöröskereszt éjjeli menedékhelye vörös kód idején non-stop nyitva tartással működik.

- A téli krízisidőszakhoz hasonlóan nyáron is veszélyeztetett helyzetben vannak az utcán élők és rászorulók, ezért született meg a vörös kód, mint intézkedés – magyarázta kollégánknak Duberné Dunaveczki Éva, a Magyar Vöröskereszt miskolci Hajléktalanokat Gondozó Központjának intézményvezetője. - A mi 300 férőhelyes hajléktalanellátó intézményünk, amely az egyik legnagyobb az országban, hűtött helyiséggel várja a hozzánk betérőket és az éjjeli menedékhelyre is befogadjuk őket. Utóbbi reggel 8 óráig van nyitva, de vörös kód ideje alatt folyamatosan nyitva tartjuk, akárcsak a nappali melegedőt. Tehát folyadékot, étkezést, napi többszöri tisztálkodási, hűsölési, valamint pihenési lehetőséget biztosítunk. A máltai szeretetszolgálat népkonyhát is üzemeltet. Négy utcai gondozószolgálatunk munkatársai pedig heti utcaterv alapján járják be a területüket. Kánikulában nagyobb mennyiségű folyadékot, továbbá tartós élelmiszert szállítanak ki a fedél nélkül élőknek, vagy szívességi lakáshasználóknak. Adott esetben az ügyintézésben, közlekedésben, szállításban is segítenek. Hozzánk tartozik Miskolc háromnegyed része: a nagy Tesco fölötti rész, a József Attila út, a Tiszai pályaudvar és környéke, valamint a belváros egészen az Andrássy Gyula utcáig. Onnantól a máltai szeretetszolgálat területe következik Diósgyőrt is beleértve. A Napfényt Az Életnek Alapítvány pedig a Mindszenti temetőtől az Avasig és Miskolctapolcán tevékenykedik.

A bizalom a kulcs

A Napfényt Az Életnek Alapítvány 24 órás orvosi ellátást biztosít és fertőtlenítő állomással rendelkezik.

- Hőségben és fagyban a hajléktalanok fokozott segítségre szorulnak és jobban betérnek hűtött-fűtött intézményeinkbe. Átmeneti szállónkon vörös kód idején lehetővé tesszük, hogy ellátottjaink helyben maradjanak és többször lezuhanyozzanak. Rosszullét esetén megfelelő orvosi ellátást tudunk biztosítani – tájékoztatott bennünket Kádár Pál, a Napfényt Az Életnek Alapítvány szociális munkása. - Nyáron az utcán élőkre is jobban odafigyelünk. Utcai gondozószolgálatos kollégáink kifejezetten megkeresik az elrejtőzött fedél nélküli embereket, hogy azonnal segíteni tudjanak azoknak, akik rosszul vannak. A legtöbbüket személyesen ismerik és tisztában vannak a testi-lelki egészségi állapotukkal. A hajléktalanok bíznak bennük, így más problémáikat is feltárják. A diszpécserszolgálat pedig rendszeresen irányít hozzánk olyanokat, akiknek speciális fürdetésre, vagy soron kívüli orvosi ellátásra van szüksége.