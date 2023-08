"Mindenki nyugodjon le, megtartjuk a mulatságot. Gyertek hamar, minél előbb, szaporán és szélsebesen, mert gyorsan meg kell inni és enni mindent, nehogy leszakadjon az ég! Ami természetesen nem történhet meg, hiszen minden ujjunk, minden végtagunkon csuriban volt és van még most is. Bulizzunk gyorsan sokat!" - így invitálták az Avasi Kvaterkára a szervezők a miskolciakat délután, délután 5-re előrehozva a kezdési időpontot.

Elfújta a szél a Kvaterkát?

Hat után azonban a hatalmas szél sokakat távozásra ösztönzött, és sokak lehetnek valószínűleg, akik el sem indultak, félve a vihartól.

Ez alkalommal pedig 25 borász vonult ki a Kisavasra, hogy kínálja különlegességeit. Ott jártunkkor a viharos szél miatt jó néhányan csak bolyongtak a Kisavason. Olyanokkal is találkoztunk, akik arra panaszkodtak, hogy nem látták a rendezvényt kitáblázva sehol sem. Meg is jegyezték, hogy mire a Kvaterka helyszínére érnek, teljesen ki lesznek száradva. Aztán sokan el is mentek a szél miatt. Így gyorsan kiürült az egyébként sem zsúfolt Első sor.

Azért maradtak még néhányan, és sokan fél 8 után érkeztek, amikor a sorok íródtak (negyed 9) fekete az ég, csepereg az eső...

Mindenesetre a Kvaterka Facebook oldalán ez is olvasható: "ropj egy Kvaterka táncot az esőben, vedd fel videóra és küldd el nekünk ide, a poszt alá kommentben! Mindenki, aki a jól felismerhető helyszínen limbólambadát, keringőt, csacsacsát, tangót, breaket, akármilyen táncot lejt, megajándékozzuk egy palack borral!" Vagyis van még remény.