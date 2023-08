– A feleségem zongorista, sokat koncertezett Miskolcon is, még a hajdani Operafesztiválon is fellépett – folytatta a klubvezető. – Hsin-ni – magyarul kiejtve Sini – mostani ott-tartózkodásunk során egy tajvani zeneszerző életművét játszotta fel lemezre, közben pedig készült a jövő évi nemzeti koncertre. A párom nagyon szereti az európai és benne a magyar kultúrát, amelyet erősen követ és ért is.

Somogyiéknak három gyerekük van: hat, nyolc és tíz évesek, fiú-lány-fiú „bontásban”. Az apjuk vezetéknevét viselik, keresztnevet azonban az angol kínálatból választottak nekik.