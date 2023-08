Az előttünk álló hétvégén színes programokkal várják a helyieket és a faluba látogató vendégeket. Aggteleken a Som ünnep az esztendő legnagyobb olyan eseménye, amelyet az önkormányzat szervez. A település lehetőségei végesek, ugyanakkor szeretnék, ha az egyébként is összetartó közösség együtt töltené ezt a néhány napot.

Minden korosztálynak

– Az ötlet a régi gyümölcsfesztivál feltámasztásából indult ki. Azért összpontosítunk a somra, mert egyébként is ilyenkor érik, ráadásul Aggteleken és a környéken egyértelműen tájjellegű cserje – fogalmazott Rőczei Patrik, Aggtelek polgármestere. – Lesznek szakmai előadások és számos olyan program is, amely könnyedebb. A családoknak és a hozzánk látogató vendégeknek szól. Örömömre szolgál, hogy elfogadta a meghívásunkat dr. Rácz András, környezetügyért felelős államtitkár, valamint velünk lesz a térség országgyűlési képviselője, Riz Gábor is.

Aggtelek polgármestere kiemelte, hogy a Som ünnep három napját igyekeztek úgy összeállítani, hogy valamennyi korosztály megtalálja a kedvére valót. Az előadásokat a művelődési házban tartják meg, a Tóvégen pedig kirakodóvásár és kulturális programok várják az érdeklődőket. Az Aggteleki Karszton egy 3-4 kilométeres túrát is lehet teljesíteni, emellett Som-ültetvény látogatására is lehetőség nyílik ezekben a napokban.