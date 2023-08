A vér is megfagy az emberben az alábbi videón látható képsorokat nézve. Azt láthatjuk, hogy fiatal gyerekek játszanak a 10 emeletes panelházak tetején Diósgyőrben. A helyiek szerint néhány héttel ezelőtt vették észre először, hogy fiatalok rohangálnak a tetőkön, de a napok múlásával újra és újra visszatértek, ráadásul már csapatokban.

„Egy lakó jelentette először a problémát, miszerint a tízemeletesek tetején láttak kiskorú gyerekeket ugrálni, rollerezni, szaladgálni és a lábukat a mélybe lógatva ücsörögni” – mondta Telekes Zsolt, a Miskolc-Diósgyőr Polgárőrség Egyesület elnöke portálunk megkeresésére. Hozzátette: a bejelentő képet és videót is csatolt nekik, így ez alapján be tudták azonosítani a társasházat, amelynek tetejére rendszeresen feljárnak.

A Kuruc utcai panelek között egyébként mindössze 60-70 centiméter a távolság. A fiatalok csoportosan járnak fel és ugrálnak egyik tetőről a másikra a 30 méteres mélység fölött. Közben gyakran videót is készítenek a mutatványukról. A történtekről a napokban riport készült a Tényeknek, amelyben az egyik lakó azt nyilatkozta, azt is látta, hogy az egyik fiatal a napokban majdnem lezuhant, amikor át akart ugrani egy másik paneltetőre.

Ott lógott hosszú másodpercekig, mert nem tudta magát áthúzni

- mondta.

A rendőrökkel karöltve járőröznek

A gyerekek egyébként a tetőajtón át jutnak ki a szabadba - ezeket tűzvédelmi okok miatt nyitva kell tartani.

„A bejelentéstől számítva a rendőrökkel karöltve járőrözünk a társasházak környékén és a tetőkön, ezzel is megelőzve az esetleges baleseteket” – hangsúlyozta a boon.hu-nak polgárőr egyesület elnöke. Arra is rámutatott, hogy ezzel egy időben a szülőket és a lakókat is tájékoztatták, hogy milyen veszéllyel járhat egy-egy ilyen mutatvány.

A rendőrség is közbeavatkozik, ha ilyen esetet észlel – erről már Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője beszélt a boon.hu-nak. „A rendőr minden olyan esetben, ha azt észleli, hogy személyi vagy vagyonbiztonsági veszély áll fenn, az esetleges sérülések elkerülése érdekében intézkedik” – húzta alá. Arra is rámutatott: józan ésszel is belátható, hogy egy 10 emeletes panelház tetején tartózkodni életveszélyes. „Ilyen magasságban egy rossz mozdulat is tragédiát okozhat, így azt tanácsoljuk, ha bárki ilyen esetet észlel, azonnal hívja a központi segélyhívót” – mondta.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.