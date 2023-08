Több hónap az eljárás

Az esetet a rendőrség is megerősítette, de az, hogy valóban szaporító telepről van-e szó, még nem bizonyított.

„Az Encsi Rendőrkapitányság állatkínzás bűntett elkövetésének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást. Tehát még szakértőket vonnak be, tanúkutatás és adatgyűjtés folyik, ami több hónap” – tájékoztatta kollégánkat Varga Rudolf rendőr százados, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A nő szökni próbált

A Szurkolók az Állatokért Alapítvány elnöke részletesen beszámolt róla, hogy mit találtak.

- A Borsod Betyársereg tagjai szóltak nekünk múlt héten arról, hogy a perei önkormányzat megkereste őket azzal, hogy van egy szaporító telep a településen – mondta el érdeklődésünkre Kapin Richárd. - Kedden elmentek a diósgyőri tagjainkkal megnézni a telepet, ők megerősítették, hogy a körülmények valóban aggasztóak. Megbeszéltük, hogy csütörtökön délben csinálunk egy alapos bejárást polgármester úrral, jegyzővel, rendőrséggel és a hatósági állatorvossal. Az agresszív tulajdonosnő többször kizavart minket az udvaráról, és összeveszett a rendőrökkel. Aztán szökni próbált, de visszahozták. Láttuk, hogy összetákolt kennelekben tartja a viszonylag jól táplált kutyákat, némelyiket kikötve. 6-8 kölyökkutyát is találtunk. Az épületben szintén három kutya várt minket. A mélyhűtő ládában elhullott ebtetemekre és lenyúzott kutyabőrre leltünk. Késő este a kert hátsó részében még több tetemre derült fény. Egy macskát pedig bezárva találtunk meg egy teherautó platóban egy másik macskacsontvázzal.

Összefogtak az állatvédők

Országos állatvédő szervezetek és helyi menhelyek is vállalták, hogy befogadják a 25-30 állatot.

- Az állatokat lefoglalták, a nő ellen pedig eljárás indult. A tetemeket boncolásra küldték, az élő kutyák pedig állatvédő szervezetekhez kerültek. A 25-30 állat elhelyezésében rajtunk kívül többek között a Diósgyőri és Komáromi Szurkolók az Állatokért csoportok, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA), a debreceni Bodolai Ferenc Add a Mancsod Alapítványa, a Noé Állatotthon és a a Rex Kutyaotthon segít. A kutyák között bull típusú ebek, francia bulldogok, uszkárok és pulik is voltak, valamint volt két macska is. Körülbelül három heti szinten érkeznek hozzánk bejelentések szaporító telepekről, így egyre többet tudunk felszámolni közülük. Amikor bárki kutyát vásárol, meg kell nézni, hogy milyen körülmények között tartották, hogyan árusítják és nincs-e irreális ára. Az állat korábbi orvosi papírjait is mindig el kell kérni. Bízunk benne, hogy a rendőrség is egyre súlyosabb pénzbüntetést, és akár börtönt is ki fog szabni a szaporítókra. Ez elrettentő erővel bír majd – fejtette ki a Szurkolók Az Állatokért Alapítvány elnöke.

Figyelem! A nyugalmat megzavaró videó következik! (+18!!)

Szaporító fecskendők

A Diósgyőri szurkolók ongai menhelyén három kutyus kapott menedéket.

- A keddi és a csütörtöki terepszemlén is részt vettünk. A kutyatulajdonos hölgy először nem akart minket beengedni a házba. Csütörtökre viszont már le volt nyírva a fű. Fecskendőket találtunk, amelyeket mesterséges megtermékenyítésre használnak a szaporító telepeken. Ezt a hatósági állatorvos is megerősítette – fejtette ki nekünk Csík Zoltán, Diósgyőri Szurkolók az Állatokért csoport vezetője. - Az ongai menhelyünkre három kutyust tudtunk befogadni. Két kölyköt és egy felnőttet. A kicsik alultápláltak, a nagy pedig bolhás és a legyek megették a fülét. A telep felszámolása érdekében rengeteg állatvédő szervezet fogott össze, és a rendőrökkel, perei városvezetéssel is olajozott volt az együttműködés.