Sikeres negyven éves osztálytalálkozó kapcsán írtunk nemrégiben az apró abaúji községről Hernádszurdokról. Amellett, hogy pályázati pénzekből látványos fejlődésen esett át például a községet átszelő útszakasz számos fejlesztést, programot igyekeznek megvalósítani.

- Buszos kirándulást szerveztünk Hollókőre önerőből, belépőkkel és megvendégeléssel, ahol ebédet kaptak a résztvevők – számolt be Gyermán János polgármester. Hatvanöt fő vett részt ebből a kis faluból. Falunap helyett rendeztük ezt a kirándulást, mivel nagyon sok ember nem tud eljutni ilyen helyekre – tette hozzá.

Forrás: PH

A közösségi tereket is fejlesztik, legutóbb nyílászárókat cseréltek a faluházon (a régi iskola épület) önerőből és októberben folytatódik a felújítás, új tetőfedést kap az épület és a csatornát is megújítják. A tervek között szerepel a 2023 szeptember 30.-án tartandó az Idősek napja ünnepség ahol kulturális műsor és megvendégelés valamint meglepetés ajándék vár minden hernádszurdoki szépkorút – avatott be a polgármester.